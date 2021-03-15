Двое граждан Молдовы пытались попасть в Украину по ПЦР-тестам “из будущего” – Госпогранслужба

15.03.2021, 20:36, Новости дня

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У двух граждан Молдовы на границе обнаружили поддельные ПЦР-тесты на коронавирус, сообщает в Facebook Южное региональное управление Госпогранслужбы.

В Одесской области граждане Молдовы, которые направлялись на въезд в Украину на легковом автомобиле марки “AUDI”, предоставили на паспортном контроле в пункте пропуска “Старокозачье” документы и справки о ПЦР-тестах.

У пограничников возникли сомнения относительно достоверности медицинских справок – они были распечатаны на цветном принтере и имели одинаковый QR-код. Кроме того, согласно медицинским справкам, тест на коронавирус был сделан в 16:00 14 марта, а путешественники прибыли в пункт пропуска в этот же день около 14:00.

“Поэтому “путешественников во времени” пограничники через границу не пропустили и направили сообщение представителям Нацполиции об обнаружении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного ст.358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов) Уголовного кодекса”, – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/SouthernBorderUkraine/posts/2887773854820717

Украина открыла границы с Евросоюзом и Молдовой, закрытые из-за коронавирусной инфекции, в мае 2020 года.

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