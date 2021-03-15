 

Двое граждан Молдовы пытались попасть в Украину по ПЦР-тестам “из будущего” – Госпогранслужба

15.03.2021, 20:36, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

У двух граждан Молдовы на границе обнаружили поддельные ПЦР-тесты на коронавирус, сообщает в Facebook Южное региональное управление Госпогранслужбы.

В Одесской области граждане Молдовы, которые направлялись на въезд в Украину на легковом автомобиле марки “AUDI”, предоставили на паспортном контроле в пункте пропуска “Старокозачье” документы и справки о ПЦР-тестах.

У пограничников возникли сомнения относительно достоверности медицинских справок – они были распечатаны на цветном принтере и имели одинаковый QR-код. Кроме того, согласно медицинским справкам, тест на коронавирус был сделан в 16:00 14 марта, а путешественники прибыли в пункт пропуска в этот же день около 14:00.

“Поэтому “путешественников во времени” пограничники через границу не пропустили и направили сообщение представителям Нацполиции об обнаружении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного ст.358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов) Уголовного кодекса”, – говорится в сообщении. 

https://www.facebook.com/SouthernBorderUkraine/posts/2887773854820717

Украина открыла границы с Евросоюзом и Молдовой, закрытые из-за коронавирусной инфекции, в мае 2020 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.09 / Стоимость акций Tesla упала на 11%

25.06 / Глава Крыма рассказал об украинском «рефлексе собаки Павлова»

07.03 / Мишустин прибыл в Кемерово

07.01 / Конгресс США решил продолжить подсчет голосов выборщиков

08.02 / “Национальный корпус” также проводит митинг возле КВЦ “Парковый”, где протестуют против блокирования ZIK, NewsOne и “112 Украина”

11.08 / Беларусь: насилие со стороны властей продолжается

27.10 / В двух регионах Украины выявили более чем по 500 больных с COVID-19 – Минздрав

17.07 / ФСБ предотвратила теракт в Хабаровске

17.07 / Стипендии в РФ предложили повысить до уровня МРОТ

10.03 / Степанов рассказал, у скольких людей зафиксировали незначительные негативные реакции после вакцинации от коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска