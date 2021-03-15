 

Маркарова: Это моя мечта – безвизовый режим между США и Украиной

15.03.2021, 20:36, Новости дня
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Получение Украиной безвиового режима с США – очень долгая и сложная история. Об этом новый посол Украины в США Оксана Маркарова рассказала в интервью LB.ua, опубликованном 15 марта.

“Это моя мечта – безвизовый режим между США и Украиной. Помню, когда мы активно работали над внедрением безвиза с ЕС, очень многие считали, что это нереально, что Украине не удастся провести весь необходимый перечень реформ. Многие говорили, что украинцев в Европе боятся, ведь те могут нарушать режим и навсегда поселиться в Европе”, – сказала она.

Маркарова считает, что безвиз с ЕС – пример, который может показать американским партнерам Украины, что все страхи, связанные с ней, “абсолютно напрасные”.

“Мы должны добиться создания совместной дорожной карты и выполнить ее, так же, как это было с Евросоюзом. Это, как я уже говорила, моя мечта, над воплощением которой я вместе с МИД буду работать”, – заявила посол.

25 февраля президент Украины Владимир Зеленский назначил экс-министра финансов Оксану Маркарову послом Украины в США. Соответствующий указ №75/2021 был опубликован на сайте главы государства. Другим указом №74/2021 Зеленский уволил с этой должности Владимира Ельченко (он занимал ее с 2019 года).

11 мая 2017 года Совет Европейского союза принял решение об отмене виз для краткосрочных поездок для граждан Украины. Через месяц безвизовый режим вступил в силу.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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