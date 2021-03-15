Гармаш: Цель РФ – уменьшить население ОРДЛО, уничтожив иждивенцев и убрав нелояльных. Тогда Донбасс превратится в российскую военную базу

15.03.2021, 20:36, Новости дня

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Действия властей РФ направлены на сокращение численности жителей оккупированных территорий на Донбассе, сказал в интервью “Цензор.НЕТ” журналист, представитель Донецкой области в украинской делегации на переговорах трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Сергей Гармаш.

“Мой человек из Донецка прислал материал по поводу COVID-19. Даже по их “официальной” статистике смертность в ОРДЛО – больше 8%. Это мировое лидерство. Но сегодня там идет вакцинация российским “Спутником”. Властям ОРДЛО нужно показать ее эффективность. В таком случае должна снижаться статистика смертности. А этого не происходит. Врачи сообщают о том, что их заставляют скрывать правду, подтасовывать тесты и диагнозы. Но что еще хуже – военные, бюджетники могут свободно вакцинироваться, а вот пенсионеры – только после теста на антитела к коронавирусу. Он стоит 3200 руб. А средняя пенсия в “ДНР” – 5000. Может пенсионер сдать такой тест? Понятно, что нет. Вот такое ограничение доступа нетрудоспособных людей к спасению своей жизни. Это политика по уничтожению иждивенцев. Сейчас Россия вынуждена платить им пенсии, на что требуется много денег. Поэтому решает проблему уменьшения своих расходов таким образом – ограничивает доступ к медицинской помощи. Это первый путь”, – отметил Гармаш.

По его мнению, Москва заинтересована в заморозке конфликта на востоке Украины.

“Второй [путь] – стимулирует трудоспособное население к выезду в РФ, а нелояльное – в Украину. Действительно, пытаются создать “русское национальное государство”, как записали у себя в доктрине – “русский мир”. Цель – уменьшить население и убрать нелояльных. Тогда Донбасс превращается фактически в российскую военную базу. России выгоден абхазский вариант “консервации” конфликта: он мало стреляет и не тревожит “глубоко обеспокоенный” мир, но в любой момент его можно задействовать и при необходимости начать стрелять. При этом содержание такого инструмента не требует больших денежных затрат из-за небольшого количества населения. Вот такую модель будущего придумали в Москве для оккупированного Донбасса. Такая печальная реальность”, – резюмировал Гармаш.

В 2014 году Россия оккупировала Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией, и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

1 февраля 2021 года представитель террористов “ЛНР” Родион Мирошник заявил, что на подконтрольной боевикам территории начинается вакцинация от СOVID-19 российским препаратом “Спутник V”. Днем ранее с аналогичным заявлением выступил так называемый “минздрав “ДНР”. 3 февраля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что в ОРДЛО “тоже будут поставки” вакцины, но не сообщил о сроках.

Первую российскую вакцину от коронавируса “Спутник V” зарегистрировали в августе 2020 года. Президент России Владимир Путин утверждал, что она эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки. В то же время вакцина подверглась критике в научном сообществе, так как она была зарегистрирована до прохождения третьей фазы клинических испытаний. В России заявляли о 95-процентной эффективности. Ряд российских ученых отмечали, что ускоренный подход к регистрации вакцины противоречит научным и этическим нормам разработки лекарств. Получившие прививку россияне жаловались на различные побочные эффекты – жар, потерю обоняния, повышенное давление.

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