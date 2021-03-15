 

Ученые: Микроорганизмы могут стать ключом к лечению неврологических расстройств

15.03.2021, 20:32, Разное
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Исследователи медицинского колледжа Бэйлор выяснили, что микроорганизмы в кишечнике способствуют возникновению симптомов, которые связаны с тяжелыми неврологическими расстройствами. Исследование опубликовали в издании Cell.
Ученые заявили, что нарушения нервного развития регулируется микробиомом кишечника и генами. Эксперты исследовали модели грызунов, которые имели нарушения нервного развития и выяснили, что гиперактивность под контролем генетики индивидуума, тогда как микробиомом кишечника опосредуется дефицитом социального поведения.

Итоги опытов демонстрируют, что корректирование микробиома кишечника помогает вырабатывать соединения семейства биоптеринов в кишечнике. Терапия метаболически активной молекулой улучшит социальное поведение, а не двигательную активность.

Источник: medicalinsider-ru.turbopages.org



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