Эксперты рассказали, нужен ли взрослым дневной сон и полезен ли он детям

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15.03.2021, 20:32, Разное
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Сомнолог Ольга Бегашева напомнила, почему нужно тратить обеденный перерыв на сон. Она заявила, что положительное влияние дневного сна доказано давно, но часто люди недооценивают его важность.
Короткий дневной сон помогает нейтрализовать избыток кортизола – гормона стресса. Подобный перерыв помогает уменьшить риски появления головных болей и мигреней, восстановить силы и режим дня. Сомнолог говорит о том, что существует миф о том, что из-за сна в дневное время тяжело засыпать ночью. Но отдых днем, наоборот, положительно сказывается на режиме.

Дневной сон также нужен детям, а родители замечают, что отдохнув в обед, вечером ребенок стает послушным и уравновешенным. Стоит помнить, что взрослым людям тоже приносит пользу короткая пауза на отдых в середине дня. Специалист напомнила, что высокое давление по утрам может сигнализировать о том, что человек нуждается в дневном сне.

Если человек стал внезапно засыпать на ходу, то это считается главным признаком того, что необходимо отдохнуть хотя бы пару часов. Чаще всего это происходит в весеннее время и опасно для тех, кто водит автомобиль. Если человек засыпает за рулем и отключается, то нужно срочно делать остановку и отдыхать. Также весной чаще проявляется недостаточность витаминов B и D, потому нужно наблюдать за их уровнем.

Выступать стрессом для организма может даже дорога до работы, поэтому очень важно смотреть за вырабатыванием кортизола – гормона стресса. Его максимальный выброс у здоровых людей проходит с 5 до 7 часов утра. Если же случается сдвиг, то кроме сна в дневное время восстанавливать баланс помогает спорт и кофе. Специалисты рекомендуют пить напиток не утром, когда человек идет на работу, а после нее. В вечернее время на уровень кортизола положительно влияют и прогулки пешком, но не силовые тренировки.

Источник: www.championat.com



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