 

Алексей Леонков русской пословицей поиронизировал над провалом американского истребителя F-35

15.03.2021, 20:32, Разное
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Российский военный аналитик Алексей Леонков недавно дал интервью одному из отечественных изданий, в котором прокомментировал информацию о неудачном окончании разработки американского военного истребителя F-35. В частности, эксперт позволил себе высказаться о проблеме ВВС США аллегорически, используя русскую пословицу.
Отправной точкой комментария стала появившаяся ранее в западных СМИ информация о том, что программа создания F-35 в итоге закончилась провалом. Причиной этому послужило неоправданное чрезмерное усложнение конструкции нового самолета, что спровоцировало увеличение затрат и времени на его разработку при снижении надежности. Примечательно, что факт неудачи признали даже представители Пентагона. При этом в свое время американские военные весьма самоуверенно подвергли критике истребитель Су-57 ВС РФ, заявив, что РФ не способна создать самолет пятого поколения. В свою очередь, высказывая мнение о неуспешном завершении работы над F-35, Алексей Леонков позволил себе аллегорию: “Есть такая русская пословица – “Не рой яму другому, сам в неё попадешь”, но, видимо, её в США не знают, так как недобросовестная конкуренция у них в чести”.

К слову, российский аналитик упомянул, что специалисты Российской Федерации разработали свои требования к самолетам пятого поколения, имеющие более высокие преференции. Такая тенденция создала предпосылки к тому, что российский Су-57 теперь обладает более высокими боевыми возможностями по сравнению с американскими F-22 и F-35. Об этом пишет Newinform.com.



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