Мнение: Разговор с мамой девочки-трансгендера

15.03.2021, 20:30, Разное

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Чем хорош ЖЖ – сюда все еще заходят самые разные представители со всех частей света. Их, понятно, очень мало – но они позволяют проводить некоторые реконструкции в форме ролевых игр. Вот как, например, сегодня. В комментариях к посту про смену пола ребенку в Канаде, можно сказать, вдруг обнаружилась “недостающая мама” девочки – комментаторша Katrina Bjerke Throndsen. И она умеет писать по-русски! Вот ее доподлинные слова (можно сказать, что я взял у мадам Катрины интервью):

Сапожник. Вас не волнует, Катрина, что ребенок после “транзита” станет бесплодным, и — навсегда? Более того — станет кастратом, который не сможет получать удовольствие от секса ни по мужскому, ни по женскому типу?



Катрина. Негативные последствия всегда волнуют. Но я не специалист, да и вы тоже. Давайте-ка сначала разберемся в медицинской теме, документалочку посмотрим, кому и как неудобно получать сексуальное удовольствие, а потом эту тему отдельно от канадского вмешательства суда в семейную жизнь рассмотрим.

Вам ведь главное — поглумиться над их загнивающими институтами права и порядка.

Сапожник. Неплохо! То есть вы СНАЧАЛА одобряете перемену пола ребенком, а потом уже — да и то после пинка — идете смотреть “документалочку”?! А если “документалочка” покажет вам, что я прав, последствия необратимы, ребенок превращается в бесплодного кастрата — что тогда?

Вы постараетесь обо всем немедля забыть, не так ли. Ребенок-то не ваш, да?

Но это показательная реакция: сначала мы даем — радостно — согласие на НЕОБРАТИМЫЕ изменения, а уже ПОТОМ начинаем интересоваться — а что, изменения в самом деле необратимые? Неужели?!

Катрина: Я одобряю, что ребёнок сам может сделать выбор. И что я 14-летке уже не указ. И что мой ребенок может пойти в любые инстанции и просить помощи и защиты. И что я могу пойти в любые инстанции и просить помощи с ребенком.

Вы разницы не чувствуете, вы в постсовке живете.

Сапожник. Вы, стало быть, как родитель, не отвечаете за жизнь и здоровье своего ребенка — это полностью обязанность государства, пусть у него голова и болит, верно? Пусть ребенок, если чем-то недоволен, идет в любые инстанции и просит помощи и защиты — вы 14-летке не указ. Захотел сам себя искалечить — пусть калечит, это же его выбор.

Понятно. Мы прослушали интервью с той самой недостающей в посте матерью девочки-мальчика. Большое спасибо, вы мне очень помогли”.

Действительно ведь – очень помогла.