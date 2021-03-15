Мнение: О нахлебниках и паразитах на шее у Москвы

15.03.2021, 20:28, Разное

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Приходится снова и снова напоминать, что «ничего не производящая» Москва – регион-донор федерального бюджета. А вот большинство субъектов Федерации – чистые получатели бюджетных денег. Причём год от года таких нахлебников становится всё больше. Если в 2001 году донорами считались 25 российских регионов, то сейчас – только 13.

Но даже и среди реципиентов есть свои рекордсмены. За что #бюджет их кормит?

Вот антилидеры по удельному весу бюджетных подаяний в своих расходах.

Чётко видны четыре кластера на этой своеобразной карте регионального паразитизма. Во-первых, это Северный Кавказ, где за счёт межбюджетных трансфертов сверху финансируется 60-80% как бы своих расходов. Во-вторых, это юг Сибири. В-третьих, Дальний восток. Ну и четвёртым кластером можно назвать новичков в России – #Крым и Севастополь. Они тоже в лидирующей группе по степени зависимости от московских денег.

Что удивляет, так это Калининград, ещё недавно славившийся отвёрточной сборкой иностранных автомобилей. Впрочем, ему подкинули деньжат, чтобы громче смеялись «Искандеры». А вот остальных за какие заслуги годами и десятилетиями упорно дотирует центр?

Складывается впечатление, что всё это – дань, плата за верность, профилактика сепаратизма. Но по мере снижения доходов российской казны, как долго будет Москва в состоянии покупать лояльность своих доминионов?

И как скоро вылезет новый #Навальный с лозунгом «Хватит кормить Кавказ!»?

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