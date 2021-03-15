Холостяк на каблуках – Личное мнение
15.03.2021, 20:22,
Разное
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С момента сидения Тимати под камерами песенного реалити-шоу «Фабрика звёзд» прошло 17 лет.
Фото: Соцсети
За это время можно было много чего достичь. Особенно — с такими стартовыми возможностями, как у Юнусова.
Но всё, чего добился Тимати за эти годы, — это участие в новом реалити-шоу для недалёких женщин под названием «Холостяк».
Отец Тимати — партнер швейцарской финансовой компании Stratus Handel & Finanz AG. Денег у него — много: серьёзный мужчина, крупный инвестор.
Горизонты перед своими детьми он открыл широкие. Образование мог бы дать любое: хоть Гарвард. Ты только учись!
Однако Тимати предпочёл самовыпилиться из Высшей школы экономики и стать тусовщиком.
Фото: Соцсети
Шли годы, а Тимур по-прежнему таскался по светским мероприятиям, прижимаясь коротким туловищем к стройным станам высоких девиц.
Двоих из них Тимур запузярил.
Фото: Соцсети
К своим 37 годам Юнусов подошёл со следующими достижениями: двое детей, рождённых ему разными женщинами вне брака, и два реалити-шоу, предназначенных для не самой образованной части населения РФ.
Подозреваю, что Ильдару Юнусову — неловко за такого сына. Дочка, рождённая ему второй женой, поймала его за просмотром «Холостяка».
https://t.me/lenamiro/8400
Какой жёсткий, но честный момент — поржать с любимой умницей-дочкой над сыном, которого немножечко презираешь.
Ещё больше мне понравилась сцена, в которой папа, усмехаясь, называет этого холостяка на каблуках корифеем мысли.
https://t.me/lenamiro/8401
При просмотре этого видео я первым делом подумала о Симоне.
Интересно, как чувствует себя женщина, муж которой ушёл, завёл детей с другой и теперь ржёт вместе с дочкой от новой жены над её сыном.
С сыном-разочарованием. С умницей-дочкой. Фото: Соцсети
Наверное, ей — неприятно, но она это заслужила.
Сына нужно было воспитывать правильно: тогда бы, глядишь, тоже был инвестором, как папка, а не «холостяком» на каблуках.
Фото: Соцсети
А у вашего бывшего есть новые дети? Обидно будет, если эти дети будут лучше ваших с ним общих детей? Обидно, если он их будет больше любить?
Сочувствуете Симоне?
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Источник: Лена Миро
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