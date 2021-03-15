Холостяк на каблуках – Личное мнение

15.03.2021, 20:22, Разное

✔ Подписаться на Telegram-канал

✔ Подписаться в Google News

С момента сидения Тимати под камерами песенного реалити-шоу «Фабрика звёзд» прошло 17 лет.



Фото: Соцсети

За это время можно было много чего достичь. Особенно — с такими стартовыми возможностями, как у Юнусова.

Но всё, чего добился Тимати за эти годы, — это участие в новом реалити-шоу для недалёких женщин под названием «Холостяк».

Отец Тимати — партнер швейцарской финансовой компании Stratus Handel & Finanz AG. Денег у него — много: серьёзный мужчина, крупный инвестор.

Горизонты перед своими детьми он открыл широкие. Образование мог бы дать любое: хоть Гарвард. Ты только учись!

Однако Тимати предпочёл самовыпилиться из Высшей школы экономики и стать тусовщиком.



Фото: Соцсети

Шли годы, а Тимур по-прежнему таскался по светским мероприятиям, прижимаясь коротким туловищем к стройным станам высоких девиц.

Двоих из них Тимур запузярил.



Фото: Соцсети

К своим 37 годам Юнусов подошёл со следующими достижениями: двое детей, рождённых ему разными женщинами вне брака, и два реалити-шоу, предназначенных для не самой образованной части населения РФ.

Подозреваю, что Ильдару Юнусову — неловко за такого сына. Дочка, рождённая ему второй женой, поймала его за просмотром «Холостяка».

https://t.me/lenamiro/8400

Какой жёсткий, но честный момент — поржать с любимой умницей-дочкой над сыном, которого немножечко презираешь.

Ещё больше мне понравилась сцена, в которой папа, усмехаясь, называет этого холостяка на каблуках корифеем мысли.

https://t.me/lenamiro/8401

При просмотре этого видео я первым делом подумала о Симоне.

Интересно, как чувствует себя женщина, муж которой ушёл, завёл детей с другой и теперь ржёт вместе с дочкой от новой жены над её сыном.



С сыном-разочарованием. С умницей-дочкой. Фото: Соцсети

Наверное, ей — неприятно, но она это заслужила.

Сына нужно было воспитывать правильно: тогда бы, глядишь, тоже был инвестором, как папка, а не «холостяком» на каблуках.



Фото: Соцсети

А у вашего бывшего есть новые дети? Обидно будет, если эти дети будут лучше ваших с ним общих детей? Обидно, если он их будет больше любить?

Сочувствуете Симоне?

—