Мнение: Экспорт полимеров, дефицит песка и умный шланг

15.03.2021, 20:10, Разное

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1. К вопросу об утраченных полимерах. Россия в 2020 году нарастила экспорт полимеров почти в два раза. Мы поставили очередной исторический рекорд — столько полимеров Россия ещё не экспортировала никогда:

https://sdelanounas.ru/blogs/139935/

https://genby.livejournal.com/909729.html

В 2020 г. экспорт России полимеров в первичных формах вырос на 74% и составил 2,61 млн т. Это стало новым историческим максимумом, прежний пик составлял чуть более 1,5 млн т в 2018 и 2019 гг. Такой рост стал возможен благодаря постепенному выходу на полную мощность комплекса «Запсибнефтехим» в Тобольске Тюменской области — крупнейшего производства полимеров на постсоветском пространстве. В стоимостном выражении экспорт составил 2,3 млрд долл. (+37%).

Как указывает коллега genby, по итогам 2020 года Россия стала нетто-экспортёром полимеров:

https://genby.livejournal.com/909729.html

Наше производство с запасом покрывает наши потребности. Полимеров теперь у нас навалом, поэтому известный упрёк, «недоедим, но вывезем», прозвучит жалко.

Не откажу себе в удовольствии процитировать первую реплику к моему посту от 2016 года, в котором я рассказывал про свой осмотр того самого строящегося «Запсибнефтехима»:

https://olegmakarenko.ru/943356.html

А что касается нефтехимии — посмотрим. Сейчас Россия на этом рынке курит в сторонке, глядя на больших дядек.

Опять СКОРО выйдет на рынок, СКОРО начнет экспортировать. Это как с баксом и Америкой. СКОРО рухнут.

Ми таки скоро сдохнем от старости. Хочется таки застать или крах бакса или выход России на экспорт полимеров в серьезном масштабе.

2. Жадное до ресурсов человечество настолько разграбило Землю, что на планете уже начинает не хватать даже самых базовых вещей:

https://lenta.ru/news/2021/03/05/pesok/

В мире заканчивается один их важнейших товаров — песок. Он считается самым востребованным ресурсом после воды, пишет CNBC.

Песок является основным веществом, используемым при строительстве дорог, мостов, высокоскоростных поездов, а также при производстве стекла, кремниевых чипов и другого. Мир уже сталкивается с его дефицитом, что станет одной из величайших проблем 21 века, предрекают эксперты.

«Мы никогда не думали, что у нас закончится песок, но кое-где это уже наблюдается», — заявил климатолог ООН Паскаль Педуцци. Для производства тонны цемента требуется 10 тонн песка. Это означает, что только для строительства ежегодно потребляется от 40 до 50 миллиардов тонн песка.

Глобальные темпы его использования, которые утроились за последние два десятилетия, намного превышают естественные темпы восполнения за счет выветривания. Песок «воспринимается как дешевый, доступный и бесконечный продукт, но это не так», отмечают эксперты. Рост населения и урбанизация могут способствовать дальнейшему росту спроса на этот товар.

Интересно, много ли песка в России, есть ли оценки запасов? Не пора ли нам задуматься о превращении не только в полимерную, но и в песочную сверхдержаву?

3. Шесть лет назад Илон Маск показал публике вот такой прототип умного шланга для зарядки электромобилей:

https://www.youtube.com/watch?v=uMM0lRfX6YI

Как оно, внедрено уже? Технически всё должно быть довольно просто. Опять-таки, это очень нужная технология, которая позволяет не выходить из автомобиля во время заправки. В российском климате, уверен, такие роботизированные заправщики пользовались бы большим успехом.