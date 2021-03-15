В Google Translate появятся зумерский и кальянный языки
15.03.2021, 20:11,
Разное
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Google выпустил обновление своего языкового переводчика.
В программу по многочисленным просьбам были добавлены новые неформальные языки общения в сети: международный зумерский и кириллический кальянный. Переводчик поможет родителям и родственникам молодых людей понять лексическое значение слов в их сообщениях.
Русско-зумерский переводчик был разработан совместно с лингвистическим факультетом МГУ и уже доступен в бета-версии приложения Translate, а сам сервис активно обновляет пользовательский словарь.
Помимо зумерского, в Translate также скоро будет добавлен кальянный язык для перевода речи посетителей ночных баров и кафе, диалект которых схож с русским но включает в себя также графические символы письма и повсеместные эвфемизмы.
Помимо переводчика Google также планирует добавить зумерский и кальянный в свою систему Android как опциональный язык пользовательского интерфейса, но пока решает проблему интеграции эмодзи в текстовые поля ядра.
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