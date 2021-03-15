 

Мнение: В Госдуме заявили о готовности России защитить ДНР и ЛНР

15.03.2021, 20:08, Разное
✔ Подписаться на Telegram-канал «Новости без цензуры»
✔ Подписаться на новости ryb.ru в Google News

Была информация на подобную тему, Зеленскому и его семье Вашингтон предоставил гарантии политического убежища в случае, если наступательная операция в Донбассе будет провальной и киевская военщина будет разгромлена.
Подобные обещания дают только тогда, когда решение принято.

“⚡🇷🇺 В Госдуме заявили о готовности России защитить ДНР и ЛНР в случае нападения украинских карателей. Накануне глава Донецкой народной республики Денис Пушилин обвинил Киев в подготовке нового наступления в Донбассе. По его данным, на линии соприкосновения иностранные инструкторы готовят диверсионные группы.

В разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» первый зампред комитета по обороне Александр Шерин подчеркнул, что Россия не должна игнорировать эти сведения. Если есть доказательства наличия угрозы, необходимо будет помочь российским гражданам, проживающим в ДНР и ЛНР, считает он.

«Так как ЛДПР является последовательным сторонником того, чтобы Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик, и так как мы приняли закон, и на территории ДНР и ЛНР проживают граждане РФ из числа тех, кто получил по упрощённой программе наше гражданство, Россия должна принимать все необходимые меры для того чтобы защитить своих граждан.

Если у нас есть неоспоримые доказательства и есть разведданные о том, что на стороне украинских вооружённых сил наблюдается сосредоточение войск у непосредственной границы, находятся там, в том числе, и советники, то, конечно, нам необходимо обратить на это внимание, предостеречь киевскую сторону о том, что мы будем реагировать оперативно и жёстко в случае, если будут предприняты какие-то попытки для несоблюдения Минских договорённостей, срыва системы прекращения огня.

И, конечно, если будет попытка захватить территорию ДНР и ЛНР, Российской Федерации надо будет определяться, проявлять себя более оперативно и упредительно».

Ранее глава ДНР также сообщил, что Киев блокирует прохождение через линию соприкосновения международных гуманитарных конвоев, в частности Международного комитета Красного Креста.”

Large Visitor Globe

Источник: Достало



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.08 / “Обратный отсчет”: на режиме Лукашенко поставили крест

12.01 / Мнение: В Айдахо заблокировали Facebook и Twitter

12.08 / Александр Рогов поделился модными советами о том, как подготовиться к онлайн-премьере фильма “(Не)случайные истории”

27.01 / Представлен новый сверхбюджетный монстр автономности Samsung Galaxy A02

12.01 / “Отбираются варианты”: Российский ученый заявил о наличии в человеческом организме сотен мутаций COVID-19

01.08 / Народ настоял: Ивлееву вернули в шоу “Орел и решка”

08.07 / «Без комментариев»: Родион Газманов не обсуждает новый роман Лизы Арзамасовой

15.01 / Медики рассказали о пользе масла печени трески для организма

23.07 / По мнению The EurAsian Times, Россия обыграла США на рынке вооружений Индии

24.09 / Ученые изобрели способ уничтожения клеток рака без лекарств

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска