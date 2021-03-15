Мнение: В Госдуме заявили о готовности России защитить ДНР и ЛНР

15.03.2021, 20:08, Разное

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Была информация на подобную тему, Зеленскому и его семье Вашингтон предоставил гарантии политического убежища в случае, если наступательная операция в Донбассе будет провальной и киевская военщина будет разгромлена.

Подобные обещания дают только тогда, когда решение принято.

“⚡🇷🇺 В Госдуме заявили о готовности России защитить ДНР и ЛНР в случае нападения украинских карателей. Накануне глава Донецкой народной республики Денис Пушилин обвинил Киев в подготовке нового наступления в Донбассе. По его данным, на линии соприкосновения иностранные инструкторы готовят диверсионные группы.

В разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» первый зампред комитета по обороне Александр Шерин подчеркнул, что Россия не должна игнорировать эти сведения. Если есть доказательства наличия угрозы, необходимо будет помочь российским гражданам, проживающим в ДНР и ЛНР, считает он.

«Так как ЛДПР является последовательным сторонником того, чтобы Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик, и так как мы приняли закон, и на территории ДНР и ЛНР проживают граждане РФ из числа тех, кто получил по упрощённой программе наше гражданство, Россия должна принимать все необходимые меры для того чтобы защитить своих граждан.

Если у нас есть неоспоримые доказательства и есть разведданные о том, что на стороне украинских вооружённых сил наблюдается сосредоточение войск у непосредственной границы, находятся там, в том числе, и советники, то, конечно, нам необходимо обратить на это внимание, предостеречь киевскую сторону о том, что мы будем реагировать оперативно и жёстко в случае, если будут предприняты какие-то попытки для несоблюдения Минских договорённостей, срыва системы прекращения огня.

И, конечно, если будет попытка захватить территорию ДНР и ЛНР, Российской Федерации надо будет определяться, проявлять себя более оперативно и упредительно».

Ранее глава ДНР также сообщил, что Киев блокирует прохождение через линию соприкосновения международных гуманитарных конвоев, в частности Международного комитета Красного Креста.”

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