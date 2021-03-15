Мнение: Конструкция щипцов

15.03.2021, 20:06, Разное

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В предыдущем посте выяснилось, что описать щипцы – сложная задача.

Давайте вместе разбираться.

Щипцы – это психологический инструмент давления, с помощью которого человек заставляет других подчиняться его воли.

Для конструкции щипцов имеет значение:

1. На что давит человек.

2. Чем давит человек.

3. Что хочет выдавить и вытянуть из другого.

4. Чем маскирует от себя и других.

Щипцы бывают простые и сложные, грубые и тонкие, откровенные и скрытые, прямые и кривые.

Чем точней вы увидите конструкцию и конфигурацию чужих щипцов, тем проще будет вам правильно на них среагировать.

Вчера я поняла, что многие не обращают внимания на то, как устроены щипцы.

Не видят необходимости. Щипцы и щипцы, щипцы это плохо, щипцы надо убирать.

Но если вы не знаете, как устроены ваши щипцы, вы их не уберете.

А пользуясь щипцами, человек чаще всего не держит в фокусе внимания, что он делает и зачем. Если бы человек хорошо осознавал свои щипцы, он бы от них избавился. Вот почему своей привычкой считать, что нет разницы, какие там у вас щипцы, вы закрываете от себя возможность их убрать.

С чужими щипцами то же. Чтобы правильно реагировать на щипцы, вы должны их видеть ясно, а не просто чувствовать, что есть там какие-то щипцы.

Если вы не будете видеть, вы не ответите верно, вы среагируете не на то и не так.

Чужие щипцы окажутся для вас провокацией, на которую вы ответите косяком или сливом.

Это самое важное, друзья. Нельзя избавиться от проблемы, если не видеть, какая она и как маскируется.

Мы имеем дело с проблемами, которые большинством людей не осознаются вообще, и если мы не научимся направлять в эту сторону свет, задача окажется нерешаемой.

Давайте на вчерашних примерах посмотрим, как устроены щипцы.

1)

Про этот пример все почти написали, что автор давит партнеру на страх потери.

Это грубая ошибка.

Если партнер боится потерять автора, то щипцы автора получаются эффективными.

Именно так думают многие. Они считают, что давить щипцами жестоко, но эффективно.

Если партнер не боится потерять автора, значит страха нет и щипцы автора давят мимо.

Получается, что либо щипцы эффективны, либо безвредны.

А на самом деле любые щипцы вредны для того, кто ими давит.

Они вытягивают реакцию за счет запаса красного поля, но снижают значимость и сокращают красное поле.

И вот этот запас красного поля, за счет которого эффект, это не место давления щипцов, это наоборот запас спонтанности.

Представьте себе, что Андрюша на самом деле любит автора.

После ее письма он звонит ей и говорит, что не хочет расставаться и будет работать над собой.

Автор соглашается дать Андрюше шанс.

Отношения формально продолжаются, а фактически начинают разрушаться, потому что значимость автора падает.

И падает она совсем не потому, что автор надавила на страх потери. Если бы место нажима пришлось точно на страх потери, не задев остальное, это была бы пика.

Но автор нажимала совсем на другие места, мимо своего красного поля.

Она давила на жалость Андрюше, описывая, что ей так плохо, что придется перешагнуть через свою любовь.

Она давила на его чувство вины, описывая, что он не уважает женщин и не считает их людьми.

Она давила на его доверие к ней, описывая, как разочарована в нем.

Она давила на его самолюбие, описывая, что рядом с ним может быть только домохозяйка.

Вот места давления.

Если Андрюша не хотел отпускать автора, он удержит ее, но дальше ее значимость станет намного меньше, потому что вместо симпатичной фигуры появится ноющая, обвиняющая, разочарованная, злая тетка. И Андрюша больше не сможет воспринимать автора иначе.

Вот что убивает значимость.

Чтобы увидеть щипцы, надо определить, на что вы давите человеку, и если вы это увидите, вам не захочется больше на это давить.

Если сможем разобраться с этим, я покажу потом, как переформулировать большинство писем в границах.

В границах – это без щипцов.

Но до тех пор, пока вы не поймете, что "без щипцов" – это не заклеить рот скотчем (хотя иногда неплохо бы), а не вылезать из границ, вы не сможете избавиться от щипцов.

В данном случае автор могла бы сказать, что не может быть той женщиной, которая ему нужна, потому что у нее планы на карьеру.

Это было бы в границах. Обратите внимание. Страх потери никуда не делся, а сообщение в границах. Значит щипцы давили не на это.

Они давили Андрюше на жалость, на чувство вины, на доверие, на самолюбие, а не на страх потери.

И на все это давить было нельзя, даже касаться было нельзя, если хотелось сохранить свою фигуру.

2)

В этом письме в основном скалки.

Скалки отличаются от щипцов тем, что скалкой человек наказывает второго, вымещает гнев. Однако как и щипцы скалка имеет целью исправление другого. То есть орудующий скалкой надеется, что второй осознает и раскается.

Скалки отдельно обсудим. Здесь автор ругает героя за то, что задел ее, ударил и унизил.

А щипцы в этом письме вот где.

"Ты сам заметил, что нет уже чувств", "в холодном сердце", "плыви вперед и не оборачивайся". Вот где автор надеется, что партнер будет отрицать и доказывать обратное, что он испытает сожаление.

Главная цель всех щипцов – получение оправданий и доказательств.

Автор давит щипцами на чувство ответственности за расставание.

Щипцы снижают значимость в любом случае. И если партнер действительно сам хотел бросить, и если нет, он чувствует, что из него вытягивают оправдания. Он тяготится, раздражается и значимость человека падает. И низкая падает, и высокая тоже.

Уберите из письма скалки, то есть ругань за нанесенную боль, уберите давление на ответственность за расставание, и получится более-менее корректное письмо.

Конечно только в том случае, если это не жирная точка, то есть парень до этого сам уже не попрощался.

3)

Здесь автор объявляет герою о прекращении отношений.

А что вытягивает?

Просьбу пощадить героя и дать шанс.

На что она давит?

На его жалость к такой любящей и доброй женщине как она, для которой отношения были ВСЕ.

В этом письме очень много Штурмана и Училки, которых автор не замечает. Рулем автор направляет действия героя, указкой указывает, как он должен думать. Это тоже щипцы, но в данном случае автор делает вид, будто направляет и указывает, а сама использует своего Штурмана и Училку, чтобы создать видимость своей щедрости и своего благородства и усилить щипцы. Одновременно автор пытается и замаскировать одни щипцы другими.

Если убрать щипцы и скалки по поводу того, что герой ее растоптал и лишил всего, останется просто прощание.

Вот прощание – это в границах, если герой предлагает продолжать, а автор не хочет.

А рассказы о большой любви и о нанесенной боли – щипцы.

Пожелания счастья и советы не совершать ошибок – тоже щипцы.

Если автору хочется избавиться от щипцов, она должна осознать, что давить на жалость – это делать свою фигуру жалкой. Ругать за нанесенную боль – то же самое.

Однажды осознать это и не захочется больше использовать щипцы.

Это с одной стороны.

А с другой стороны, партнер, по отношению к которому применяют щипцы, тоже должен их видеть, чтобы отрефлексировать раздражение.

Об этом я расскажу в следующем посте. Как правильно отвечать на щипцы.

А пока предлагаю вам продолжить ряд.

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