Тейлор Свифт, Бейонсе, Дуа Липа, Гарри Стайлс, Билли Айлиш, BTS и другие на церемонии “Грэмми-2021”

15.03.2021, 20:00, Разное

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В минувшее воскресенье в Лос-Анджелесе прошла 63-я ежегодная церемония награждения “Грэмми”. Изначально шоу должно было пройти 31 января, но его отложили на полтора месяца из-за коронавируса. Все с нетерпением ждали, каким образом американская академия звукозаписи распределит золотые граммофоны между артистами. Бесспорным лидером и звездой вечера стала Бейонсе — она унесла домой четыре статуэтки. Две награды завоевала Билли Айлиш, по одной — Дуа Липа и Тейлор Свифт. Полный список победителей ищите здесь.

Параллельно с этим на ковровой дорожке (и за ее пределами) происходило свое шоу, но уже не музыкальное, а модное. Из-за того, что до последнего не было известно, в каком формате пройдет мероприятие, многие звезды решили подключиться к награждению удаленно, а наряды продемонстрировать у себя дома, как это было на недавней премии “Золотой глобус”. Несмотря на то что звезд первой величины вчера было не так много, посмотреть все равно было на кого. Несколько брендов изрядно постарались и облачили селебрити в наряды своих последних коллекций: так, Schiaparelli одел в этот вечер Бейонсе и Ноа Сайрус, Louis Vuitton отдал, кажется, все брючные костюмы из коллекции корейской группе BTS, Дуа Липа появилась в Versace дважды за вечер — сначала в черном костюме, а потом в блестящем платье-сетке.

Надо признать, на дорожке не было какого-то одного мотива или стиля, но все костюмы объединяло одно — буйство красок. Все они были яркие, а наряды классического черного или белого цветов можно было пересчитать по пальцам. Мы собрали самые яркие во всех отношениях образы.

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Публикация от Recording Academy / GRAMMYs (@recordingacademy)

Тейлор Свифт

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Публикация от Recording Academy / GRAMMYs (@recordingacademy)

Билли Айлиш и Финнеас О’Коннелл в Gucci

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Публикация от Recording Academy / GRAMMYs (@recordingacademy)

Дуа Липа в Atelier Versace

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Публикация от Recording Academy / GRAMMYs (@recordingacademy)

Тейлор Свифт и Гарри Стайлс

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Публикация от Recording Academy / GRAMMYs (@recordingacademy)

Megan Thee Stallion в Dolce Gabbana

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Публикация от BTS …Bangtan_sonyeondan (@bts_army_23_07)

BTS в Louis Vuitton

Тейлор Свифт в Oscar de la Renta со своим коллективом Бейонсе в Schiaparelli и Megan Thee Stallion в Dolce & Gabbana

Гарри Стайлс в Gucci и Lizzo в Balmain

Doja Cat в Roberto Cavalli

Гарри Стайлс в Gucci

Ноа Сайрус в Schiaparelli

Bad Bunny в Burberry

Lizzo в Balmain Синтия Эриво в Louis Vuitton

Megan Thee Stallion в Dolce Gabbana

Группа HAIM в Prada

Андерсон Пак в Gucci

Фиби Бриджес в Thom Browne