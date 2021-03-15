Путин назначил Медведева своим замом по науке

15.03.2021, 19:56, Новости дня

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Президент РФ Владимир Путин утвердил состав Совета по науке и образованию, возглавляемого главой государства. Заместителем председателя совета назначен замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«B целях совершенствования деятельности Совета при президенте РФ по науке и образованию и повышения эффективности государственной научно-технической политики постановляю: утвердить прилагаемые … положение о Совете при президенте РФ по науке и образованию … состав Совета при президенте РФ по науке и образованию … состав президиума Совета при президенте РФ по науке и образованию», – говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации.

Медведев возглавил президиум Совета по науке и образованию. Кроме того в состав Совета вошли помощник президента Андрей Фурсенко, в прошлом составе занимавший должность зампредседателя Совета, и первый заместитель секретаря Совбеза Юрий Аверьянов.

Напомним, в январе прошлого года Медведев был назначен Путиным на должность зампредседателя Совета безопасности.