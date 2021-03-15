 

Путин назначил Медведева своим замом по науке

15.03.2021, 19:56, Новости дня
✔ Подписаться на Telegram-канал
✔ Подписаться в Google News

Президент РФ Владимир Путин утвердил состав Совета по науке и образованию, возглавляемого главой государства. Заместителем председателя совета назначен замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«B целях совершенствования деятельности Совета при президенте РФ по науке и образованию и повышения эффективности государственной научно-технической политики постановляю: утвердить прилагаемые … положение о Совете при президенте РФ по науке и образованию … состав Совета при президенте РФ по науке и образованию … состав президиума Совета при президенте РФ по науке и образованию», – говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации.

Медведев возглавил президиум Совета по науке и образованию. Кроме того в состав Совета вошли помощник президента Андрей Фурсенко, в прошлом составе занимавший должность зампредседателя Совета,  и первый заместитель секретаря Совбеза Юрий Аверьянов.

Напомним, в январе прошлого года Медведев был назначен Путиным на должность зампредседателя Совета безопасности.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.10 / Поселки на Камчатке накрыло пеплом с вулкана Безымянный

08.09 / Соратника Навального раскритиковали за сравнение Рошаля с нацистским врачом

12.10 / В Таджикистане объявили предварительные итоги выборов президента, у Рахмона более 90%

04.08 / Утвержден регламент проведения соревнований в условиях коронавируса

26.06 / Прокуратура начала проверку по факту обрушения подпорной стены во Владивостоке

08.11 / Росатом заявил о готовности принять участие в строительстве второй БелАЭС

05.11 / Власти Польши отложили публикацию решения суда о запрете абортов

22.08 / Лукашенко поручил закрыть все бастующие предприятия в Белоруссии

25.09 / Крымские эксперты объяснили, как белорусский оппозиционер стал вице-мэром Ялты

08.11 / Меркель, Джонсон, Столтенберг, Макрон. Лидеры ЕС и НАТО поздравили Байдена с победой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска