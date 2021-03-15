Навальный удивился запрету на мат и жаргонные слова в колонии

15.03.2021, 19:56, Новости дня

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Алексей Навальный, отбывающий наказание за мошенничество в исправительной колонии во Владимирской области, удивился, что местные правила запрещены мат и жаргонные высказывания.

«Честно скажу, я даже не припомню места, где все разговаривают настолько вежливо и в каком-то смысле приветливо (…) Режим, устав, распорядок дня. Буквальное выполнение бесконечных правил. Мат и жаргонные слова запрещены. И этот запрет строго соблюдается. Представляете тюрьму, где не ругаются? Страшное дело», – написал блогер на своей странице в Facebook.

Он также отметил, что на территории колонии везде видеокамеры. «За всеми наблюдают и при малейших нарушениях составляют рапорт», – добавил Навальный.

28 февраля Навального, осужденного за мошенничество, доставили в исправительную колонию Владимирской области. Директор ФСИН Александр Калашников заявлял, что угрозы безопасности Алексея Навального нет, в колонии он будет содержаться в «абсолютно нормальных» условиях.

Напомним, 2 февраля Симоновский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания Навальному на реальное – по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на три с половиной года. Суд постановил отправить Навального в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок. В колонии Навальный должен провести около двух с половиной лет.

20 февраля Бабушкинский суд Москвы признал Навального виновным по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко и приговорил его к штрафу в 850 тыс. рублей.