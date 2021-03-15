Корабли Балтфлота возобновили антипиратскую вахту в Индийском океане

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15.03.2021, 19:56, Новости дня
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Корабли Балтийского флота после завершения программы захода в порт Омана Салала продолжили выполнение задач в рамках регулярного присутствия сил ВМФ РФ в пиратоопасных районах Аденского залива и Африканского рога, сообщили пресс-служба флота.

Вахту Индийском океане несут корвет «Стойкий» и танкер «Кола», передает РИА «Новости».

Уточняется, что во время кораблей Балтфлота в Салалу экипажи пополнили корабельные запасы и провели осмотр кораблей. За время, проведенное в Индийском океане, экипаж корвета «Стойкий» отработал десятки учений: военнослужащие корабля провели маневры по противовоздушной и противолодочной обороне, группа антитеррора отработала антипиратские учения. В дальнем походе корабли Балтфлота находятся с декабря 2020 года.

В феврале боевые корабли Балтийского флота в рамках учений в акватории Балтийского моря выполнили артиллерийские стрельбы по мишеням, имитирующим корабли и средства воздушного нападения условного противника.



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