Мнение: Готовность номер один

15.03.2021, 19:48, Разное

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Украинские СМИ ссылаясь на ВСУ заявляют, что группировка ВСУ на Донбассе находится в готовности №1 и ждет лишь приказа на начало наступления. В тоже время, политического решения нет, так как велика вероятность, что начало украинского наступления приведет в действие войска ЮВО, что закончится очередным Иловайском.

Источники на передовой в зоне ООС подтвердили "Стране", что действующие подразделения приведены в полную боевую готовность.

"Перемирие по факту закончилось, и довольно давно, еще в конце января. Кто начал первый, уже никто не скажет. Прилеты с той стороны каждую ночь. С нашей стороны те же действия. Наши разведчики зашли на старые позиции, которые мы оставили еще в 20- году в рамках разведения войск. Соответственно, сепары тоже придвинулись и заняли свои старые позиции. То есть разведения уже, по сути, нет – между нами и сепарами нет двух-трех километров, как раньше. Ситуация как в 2018 году – между позициями от 400 до 700 метров", – рассказал "Стране" офицер действующего подразделения в ООС

По его словам, во всех действующих подразделениях – готовность номер один. Нехватку личного состава на передовой компенсируют прикомандированными бойцами из других подразделений.

"В окопах каждый день по две инспекции из штабов. Причем проверяют не соблюдение условий перемирия, как раньше. А укомплектованность боекомплектом, готовность и исправность техники и оружия. Требуют карты минных полей на нейтралке. Тщательно проверяют снабжение – топливо, обмундирование, питание личного состава. Медики тоже активизировались, в приказном порядке вакцинация личного состава.

В действующих подразделениях очень неохотно отпускают в увольнительные. Такое бывает только перед какими-то глобальными движениями, при угрозе атаки или при подготовке наступления", – считает наш собеседник.

Источник "Страны" в Минобороны Украины говорит, что в Генштабе давно разработано несколько вариантов возвращения неподконтрольных территорий Донбасса.

"Есть несколько вариантов развития событий, соответственно, под них готовы несколько основных планов. Сейчас на стороне ВСУ есть серьезное преимущество. Личного состава больше, вооружение лучше, обеспечение войск тоже. В Генштабе внимательно изучали опыт недавней войны в Карабахе, особенно по действиям современных беспилотников. Которые уже есть на вооружении ВСУ. То есть сейчас в наличии все условия, чтобы вернуть Украине значительную часть неподконтрольных территорий. Нужен лишь приказ главнокомандующего на наступление", – говорит источник "Страны".

Но существует и резервный план, который предусматривает вступление в боевые действия войск РФ.

"В этом случае наступление ВСУ будет остановлено. С большой долей вероятности затем придется отводить войска, чтоб не повторились котлы", – считает источник "Страны" в Минобороны Украины.

То есть для успешного наступления украинских войск необходимо основное условие – невмешательство России в боевые действия.

Но РФ, судя по всему, вмешаться намерена.

"Уже сейчас на Донбассе действуют российские станции РЭБ – радиоэлектронной борьбы. На границе с Донбассом размещены несколько крупных подразделений российской армии. В том числе с тяжелой техникой и артиллерией. По нашим оценкам, для боевого развертывания и ввода в действия на Донбассе армии РФ нужно менее суток", – говорит источник в Минобороны.

По его словам, учитывая, что приоритетные направления вероятного наступления находятся в крупных городских агломерациях, пострадает огромное количество гражданского населения. Также вероятны большие потери среди наступающих войск. Не исключено и повторение Иловайска. То есть военный разгром.

Который очень негативно скажется на политических позициях Зеленского и его команды и может привести к дестабилизации ситуации в стране.

Что касается возможного наступления со стороны "ЛДНР", то источник в Минобороны считает такую возможность маловероятной.

"В целом так называемые "армейские корпуса республик" насчитывают сейчас 30-35 тысяч человек. Что меньше, чем наших войск на Донбассе. Они серьезно уступают нам по вооружениям. Соответственно, ни в какое наступление они идти не готовы. Если речь о том, чтобы наступать при поддержке российской армии, то нужно понимать масштабы этой поддержки – России для наступления необходимо будет бросить в бой группировку минимум в 20-30 тысяч человек. Такое количество солдат никто не сможет скрыть, и Москва в глазах всего мира окончательно станет участником конфликта, будут введены новые санкции. Плюс большие потери, которые тоже как-то нужно будет объяснять россиянам. Поэтому такое наступление маловероятно. Кроме того, судя по имеющейся информации, в том числе и из открытых источников, если Россия и решит начать масштабную войну с Украиной, то наступать она будет не на наши укрепленные позиции на Донбассе, а попытается встречными ударами из Крыма и Белгорода рассечь страну на две части. При одновременном ударе на Киев со стороны Брянска и, возможно, Беларуси. На данный момент такое открытое вторжение со стороны России выглядит малореальным, но при военном планировании готовится надо ко всем возможным вариантам", – говорит источник.

https://strana.ua/news/322516-nastuplenie-vsu-na-donbasse-cheho-zhdat-ot-obostrenija-v-zone-oos.html – цинк

Собственно, пока что ничего нового. Как и ранее, опасение реального, а не мифического вмешательства российских войск, является главным сдерживающим фактором. Но ровно до того момента, покуда с Запада не поступит команда наступать, несмотря на издержки.

Плюс еще на тему.



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Два агента СБУ обсуждают, кто агент ФСБ в окружении Зеленского. Пресловутая "информационная бомба Гордона" оказалось пуком в лужу.



Вчера два катарских военно-транспортных самолетов доставили в Киев некий груз из Стамбула.

Плюс два свежих документа из протекающих украинских штабов утащенных украинскими хакерами из группы "Берегини" https://t.me/hackberegini.

1. Состоянию ресурсного обеспечения ВВС Украины 2018-2020

2. Список электронных адресов командования сил логистики ВСУ.

Скачать можно здесь https://t.me/boris_rozhin/14136

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