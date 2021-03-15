 

Ryanair после перехода на летнюю навигацию запустит 18 маршрутов из Украины

15.03.2021, 19:46, Новости дня
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Лоукостер Ryanair запустит 18 маршрутов из Украины вместе с переходом на летнюю навигацию, которая произойдет 28 марта. Об этом сообщает avianews.com.

Согласно расписанию авиакомпании, сеть полетов из Украины в апреле будет включать 13 направлений из аэропорта Борисполь. В список вошли Вена, София, Берлин, Бергамо, Рим, Вильнюс, Гданьск, Катовице, Краков, Познань, Варшава, Вроцлав и Лондон.

Помимо этого, с началом летнего расписания Ryanair планирует полеты из Одессы в Берлин, Рим, Гданьск, а также из Львова в Бергамо и Рим.

В то же время возобновление полетов по 37 маршрутам отложено на май, июнь и июль.

Продажи билетов по еще шести направлениям закрыты. Речь идет о рейсах из Киева в Будапешт и Манчестер, из Херсона – в Катовице, из Одессы – в Афины, из Львова – в Мемминген и Будапешт.

“Это может свидетельствовать как о том, что Ryanair еще не сформировал планы по полетам, так и о возможном закрытии маршрутов”, – говорится в сообщении.

Из-за коронавируса с середины марта до конца июня 2020 года Ryanair не использовал 99% своего флота. В ноябре компания сообщила, что из-за COVID-19 за полгода потеряла €197 млн.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Для предотвращения распространения инфекции правительства ряда стран Европы и мира ввели карантинные ограничения. В частности, закрываются государственные границы, от въезжающих граждан требуют предоставить отрицательный результат теста на коронавирус и тому подобное.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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