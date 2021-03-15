Маркарова рассказала, какие задачи перед ней поставил Зеленский

15.03.2021, 19:46, Новости дня

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Украина должна поднять на новый уровень двусторонние отношения с США, это одна из задач, которую президент Владимир Зеленский поставил перед новым послом в США Оксаной Маркаровой. Об этом она рассказала в интервью LB.ua, опубликованном 15 марта.

“Первое – активное привлечение Америки ко всем возможным форматам. Это касается как политической, так и военной сферы Украины. Мы должны максимально поднять на новый уровень наши двусторонние отношения. А это значит, что следует делать то же, что и делали, только в разы больше, а также добавить новое”, – сказала она.

По словам посла, когда говорят о межгосударственных отношениях с США, обычно имеют в виду контакты по линии двух президентов или глав МИД.

“На самом деле эффективность нашего сотрудничества зависит от сотен, если не тысяч различных форматов, которые работают иногда на уровнях заместителей, бюрократов разного ранга, отдельных центров”, – отметила Маркарова.

Она подчеркнула, что является сторонником институциональных подходов.

“У Украины и США есть немало совместных комиссий, стратегических диалогов на различных направлениях, которые по определенным причинам или ушли в прошлое, или потеряли свою актуальность недавно или даже лет 10 назад. Кроме того, есть немало форматов, которые мы могли бы инициировать сами. Например, когда речь идет о противодействии определенным киберугрозам, мы точно могли бы быть не просто площадкой для изучения, но и стать активным участником, лидером определенного международного или совместного украинского-американского центра разработки решений для их противодействия”, – уточнила посол.

По мнению Маркаровой, Украина может многое поведать миру по теме кибербезопасности.

25 февраля президент Украины Владимир Зеленский назначил экс-министра финансов Оксану Маркарову послом Украины в США. Соответствующий указ №75/2021 был опубликован на сайте главы государства. Другим указом №74/2021 Зеленский уволил с этой должности Владимира Ельченко (он занимал ее с 2019 года).

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