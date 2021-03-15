Дело “минера” моста Метро завершили. Полиция не смогла взыскать ущерб за сбитый коптер

15.03.2021, 19:46, Новости дня

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Суд постановил госпитализировать ветерана АТО Алексея Белько, который в сентябре 2019 года угрожал взорвать мост Метро в Киеве, в психиатрическое медучреждение с обычным наблюдением, а не усиленным, как просил прокурор. Об этом в Facebook сообщила юридическая компания “Миллер”, которая представляет интересы Белько.

Юристы рассказали, что 15 марта состоялись судебные прения по делу. Обвиняемого признали виновным в совершении инкриминируемых ему преступлений. Суд постановил госпитализировать его в психиатрическое учреждение с обычным наблюдением, что позволит ему самостоятельно, без сопровождения медицинского работника, оставлять палату, отделение и заведение.

Такое решение суд принял, ссылаясь на заключение повторной судебно-психиатрической экспертизы, назначенной по ходатайству адвоката.

Отмечается, что в медучреждении Белько пробудет минимум полгода. После этого защита обратится с ходатайством о проведении новой психиатрической экспертизы.

Кроме того, своим решением суд вернул Белько все принадлежащее ему имущество, которое было изъято после совершения уголовного преступления, в частности: два автомобиля, банковские карточки, мобильный телефон.

Также согласившись с позицией адвоката, судья оставил без рассмотрения гражданский иск полиции. Правоохранители просили взыскать с Белько имущественный ущерб в размере 69 тыс. грн за сбитый коптер, уточняет “Украинская правда”.

https://www.facebook.com/millerlawfirm/posts/3824260970994325

18 сентября 2019 года в полиции сообщили, что мужчина на мосту Метро в Киеве стрелял в воздух и угрожал взорвать мост и госучреждения. Движение авто и поездов перекрывали, полиция провела спецоперацию. Мужчину задержали. Спикер Нацполиции Ярослав Тракало сообщил, что операция прошла “без единого выстрела”, никто не пострадал. Глава столичной полиции Андрей Крищенко рассказал, что задержанный не выдвигал никаких конкретных требований.

Угрожавшим оказался 42-летний выходец из аннексированного Россией Крыма Алексей Белько – бывший военный, участник антитеррористической операции на Донбассе.

Следователи сначала квалифицировали инцидент как подготовку к теракту. 19 сентября Крищенко сказал, что Белько не будут объявлять подозрение в подготовке теракта, так как у него не было при себе взрывоопасных предметов и он не пытался подорвать мост. Действия Белько квалифицировали по ч. 2 ст. 259 (заведомо неправдивое сообщение об угрозе безопасности граждан, подготовке взрыва, повлекшее тяжкие последствия) и по ч. 4 ст. 296 (хулиганство с применением огнестрельного оружия) Уголовного кодекса.

Тогдашний министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксана Коляда говорила, что Белько “только хотел привлечь внимание”. Экс-военный сообщил, что у него были проблемы с трудоустройством, с деньгами и сложности личного характера.

20 сентября Днепровский районный суд отправил Белько под арест с альтернативой залога в 288 150 грн. В ходе заседания министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, нардеп от “Европейской солидарности” Яна Зинкевич и командир спецподразделения КОРД Николай Путий заявили, что готовы взять его на поруки, однако суд отклонил эти ходатайства. Зинкевич утверждала, что ему необходимо срочное лечение. За Белько никто не внес залог.

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