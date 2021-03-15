 

Депутат Милонов призвал привлечь к ответственности “друга Эрдогана” Кирилла Семенова

15.03.2021, 19:44, Разное
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По случаю 10-летия революции в Сирии средства массовой информации выпустили материалы с «экспертным комментарием» Кирилла Семенова, который называет себя востоковедом и руководителем «Центра исламских исследований Института инновационного развития». На деле же он в материалах по Сирии открыто оправдывает захватническую политику Анкары в регионе.

Работая со СМИ-иноагентами (издания, существующие на деньги других стран и продвигающие их интересы на территории РФ), Семенов не стесняется критиковать российскую внешнюю политику и хвалить турецкую.

По мнению депутата Государственной Думы Виталия Милонова, Семенова давно следует привлечь к ответственности в качестве агента влияния турецких спецслужб.

«Его позиция оголтелой защиты пантюркизма и оправдания угрозы, по сути дела, территориальной целостности нашей страны уже перешла все пределы. Его спонсоры, они как раз об этом и ведут речь. И все чаще появляющиеся планы «великого османа» Эрдогана на расширение Турции являются ничем иным как наказуемым деянием — по крайней мере для Семенова, который является гражданином Российской Федерации», — уверен Милонов.



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