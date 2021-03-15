The National Interest: новая космическая гонка начинается между Россией и США

15.03.2021, 19:42, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

The National Interest пишет о начале новой космической гонки. По мнению экспертов американского издания, ее участниками снова станут РФ и Соединённые Штаты.

В последнее время РФ все чаще проводит совместные мероприятия с Китайской народной республикой. Учёные обеих стран разрабатывают новейшие технологии для освоения космоса. Эта ситуация в корне не устраивает Соединённые Штаты Америки, пишет The National Interest. Как известно, они пользуются услугами Роскосмоса для выведения на орбиту своих кораблей.

Если российско-китайское сотрудничество будет и дальше набирать обороты, NASA может остаться без необходимого оборудования, производимого Россией. Так, накануне сообщалось о намерении РФ и КНР направит экспедицию на Луну. Усилиями представителей научных ведомств обеих государств на естественном спутнике Земли будет создан научно-исследовательский центр.

При этом в проекте смогут принять участие и другие страны, в том числе и США. Более того, пресс-скретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва надеется на плодотворное сотрудничество с Вашингтоном. Однако по мнению авторов NI, в планы Белого дома такие перспективы не входят. Уже сейчас видно, что все попытки совместных достижений в космической сфере американской политической элитой сводятся к нулю.

Если подобный сценарий будет реализован, это станет началом новой гонки за приоритет на внеземной орбите. Такая ситуация способна повлечь за собой даже милитаризацию космоса. РФ же, не дожидаясь ответа своих американских партнёров, углубляет и расширяет отношения с коллегами в КНР.

Источник: inforeactor.ru