 

Медики назвали самый полезный чай на завтрак

15.03.2021, 19:42, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Многие специалисты считают, что от завтрака зависит здоровье людей и их самочувствие на протяжении всего дня. Медики рассказали о самом полезном напитке, который стоит употреблять на завтрак.
Существует много исследований, которые доказывают пользу зеленого чая, но специалисты рекомендуют обратить внимание и на напиток из лемонграсса. Он имеет не только свежий цитрусовый вкус, а и обладает разными преимуществами для здоровья. Главным его бонусом являются антимикробные и противовоспалительные свойства.

В недавнем опыте исследователи смогли проанализировать влияние лемонграсса на здоровье мозга. Они использовали грызунов с амнезией, которую вызвал алкалоид скополамин. Специалисты давали трем группам мышей 25, 50 или 100 мг экстракта лимонной травы на 1 кг веса. Его вводили до использования скополамина. Далее эксперты оценивали функцию памяти и измеряли биомаркеры окислительного стресса и активность ацетилхолинэстеразы в мозге. Было обнаружено, что лемонграсс улучшил память и общую функцию мозга.

Лемонграсс приносит пользу и пищеварительной системе, так как имеет много пищевых волокон. Продукт считается мощным пребиотиком, помогающим восстанавливать «хорошие» бактерии в кишечнике. В его составе есть и цитраль – противомикробное соединение, помогающее уничтожать вредные микроорганизмы. Исследования доказали, что он убивает кишечную палочку и сальмонеллы, считающимися причинами гастроэтерита. Также лемонграсс используется в лечении судорог, запоров, вздутии живота и при несварении.

В лемонграссе содержатся антиоксиданты, которые понижают риски болезней сосудов и сердца. Также он хороший источник калия, регулирующий кровяное давление. Чтобы привыкнуть к напитку с лемонграссом нужно начинать с одной чашки в день. Исследователи считают, что экстракт лимонника может стать альтернативам препаратам для лечения когнитивной дисфункции.

Источник: profile.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.07 / Мишустин отчитался перед Думой о работе правительства

18.12 / Чубайс указал на стратегический провал России

27.11 / Учёный объяснил, почему в одной семье заражаются коронавирусом не все

25.06 / Мнение: Разбои и грабежи в России, самая богатая ресурсами страна и активы россиян за рубежом

02.10 / «Как написал в той жалобе, так оно и было»

15.08 / Мнение: Письмо: “Привет, мой новый друг”

18.09 / Михаил Ефремов назвал своих сокамерников-мошенников одаренными людьми

12.11 / Политологи предсказали “Справедливой России” тяжелые времена

03.09 / Как российская пропаганда захватила белорусское ТВ и при чем тут журналисты из России

03.03 / Мнение: Отменить доктора Сьюза

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска