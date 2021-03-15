Медики назвали самый полезный чай на завтрак

15.03.2021, 19:42, Разное

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Многие специалисты считают, что от завтрака зависит здоровье людей и их самочувствие на протяжении всего дня. Медики рассказали о самом полезном напитке, который стоит употреблять на завтрак.

Существует много исследований, которые доказывают пользу зеленого чая, но специалисты рекомендуют обратить внимание и на напиток из лемонграсса. Он имеет не только свежий цитрусовый вкус, а и обладает разными преимуществами для здоровья. Главным его бонусом являются антимикробные и противовоспалительные свойства.

В недавнем опыте исследователи смогли проанализировать влияние лемонграсса на здоровье мозга. Они использовали грызунов с амнезией, которую вызвал алкалоид скополамин. Специалисты давали трем группам мышей 25, 50 или 100 мг экстракта лимонной травы на 1 кг веса. Его вводили до использования скополамина. Далее эксперты оценивали функцию памяти и измеряли биомаркеры окислительного стресса и активность ацетилхолинэстеразы в мозге. Было обнаружено, что лемонграсс улучшил память и общую функцию мозга.

Лемонграсс приносит пользу и пищеварительной системе, так как имеет много пищевых волокон. Продукт считается мощным пребиотиком, помогающим восстанавливать «хорошие» бактерии в кишечнике. В его составе есть и цитраль – противомикробное соединение, помогающее уничтожать вредные микроорганизмы. Исследования доказали, что он убивает кишечную палочку и сальмонеллы, считающимися причинами гастроэтерита. Также лемонграсс используется в лечении судорог, запоров, вздутии живота и при несварении.

В лемонграссе содержатся антиоксиданты, которые понижают риски болезней сосудов и сердца. Также он хороший источник калия, регулирующий кровяное давление. Чтобы привыкнуть к напитку с лемонграссом нужно начинать с одной чашки в день. Исследователи считают, что экстракт лимонника может стать альтернативам препаратам для лечения когнитивной дисфункции.

Источник: profile.ru