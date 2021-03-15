Исследователи обнаружили взаимосвязь между месяцем рождения и здоровьем

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15.03.2021, 19:42, Разное
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Исследователи выявили взаимосвязь между здоровьем людей и месяцем их рождения. Они сообщают, что дети, рожденные летом, мало болеют.
Испанские исследователи сообщают, что такие результаты зависят от витамина D. Летние дети чаще всего высокие, крепкие и выделяются оптимизмом. Специалисты также отметили, что у детей, которые родились зимой, повышаются риски заболеваний психики и новообразований ЦНС. Они указали, что причинами этого являются ОРВИ и эпидемии гриппа, но такие дети очень активны и целеустремленны.

Также исследователи доказали очередной занимательный факт. Как оказалось, весенние дети часто болеют астмой и аллергией. Эксперты связали это с нехваткой свежего воздуха и сезонным цветением растений. Увлекательные и факты о детях, рожденных осенью. Специалисты сообщают, что такие люди часто живут до 100 лет и связывают это с солнечными днями и разнообразием фруктов и овощей в последнем триместре беременности матери.

Январь считается месяцем, который приносит риски гипертонии и кардиомиопатии. Февраль ведет к опухолям и поражениям легких и бронхов. Март – это риски нарушения здоровья психики и сердечной недостаточности. Апрельские дети имеют высокую вероятность появления сердечных патологий, стенокардии, ишемической кардиомиопатии.

Самым крепким здоровьем обладают майские дети, они лишь могут иметь малый вес. Июнь считается месяцем с риском острых коронарных синдромов и инфаркта. Июль повлечет заболевания с мочевым пузырем. В августе возрастают риски заболеваний органов дыхания. Сентябрь месяц провоцирует болезни пищеварительной системы и проблемы с желудком. Октябрьские дети чаще всего имеют низкий иммунитет, а ноябрьские – ишемические болезни сердца. Дети, рожденные в декабре, часто получают травмы.

Такие результаты озвучили в 1930 году. Но все названные риски однозначны, а исследователи продолжают исследования.

Источник: sib.fm



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