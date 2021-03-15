Мнение: Почему я дурак, дядя Вова умный, а Навальный не станет президентом?

15.03.2021, 19:36, Разное

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Признаюсь, мне никогда не стать таким умным, как Путин – хоть 200 лет живи. Вот, может быть кто-нибудь еще помнит, сколько визгу было, и от меня в том числе, подумаешь, с другим знаком – из-за кипиша вокруг самого красивого бьюти-блогера? Сначала все лето, а потом вот – пару месяцев назад? Вот именно – мы уже даже этого не помним. Что говорить о тех, кто вышел… на борьбу!

Я из раза в раз это говорю – реально, я хоть и переживаю за Россию (ночами не сплю, ага) – но готов признавать происходящее. А те, которые ПРОТИВ БЕЗЗАКОНИЯ – куда они делись? Почему им так сложно выйти и сказать, что они опять наложили в штаны? Что вся их борьба нанайских мальчиков это большая болезнь, ибо детям я еще худо бедно подобное прощу, а вот 40 летним "маминым пирожкам" – нет.

Алое, товарищи – вы хде?

Вот бегали вы – против Путина? Вас – не оштрафовали, почти никого, кроме особо упоротых – не посадили. Толком никого не уволили, не расстреляли, не опустили – ничего из того, что вы же – предполагаете каждый раз сделать с условными ватниками. Но самое главное – вас больше нет в эфире. Вас, вечно вопячих, что вам трудно дышать в этой стране, что вам не дают говорить, что кто-то вас вечно затыкает. С вами чистыми помыслами, красивыми лицами, пустыми черепными коробками…

Прав дядя Вова, а я – нет. Я бы их как на Западе, как просят, как в Париже. А ВВП добрый – он их тупо показал всей стране. И даже сильно озлоблять не стал посадками. Чтобы, во-первых, наше оставшееся население их жалеть не дай бог не стало и им нельзя было сказать, что они – жертвы режима.

А вопрос у меня вечно один и тот же. Вам самим-то не смешно, пирожочки мамкины? Тьфу, …ля.

Счастья вам.

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