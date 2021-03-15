Почему они убивают? – Личное мнение

15.03.2021, 19:32, Разное

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Что происходит у нас на дорогах, я в полной мере прочувствовала, когда оказалась за рулём в Беларуси.

Там — все едут по правилам. У нас же — игра в шашки, в которой нет правил, но есть цель — кого-нибудь да убить.

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Видео: Телеграм

Выше на видео — типичный пример такого. Инспекторы в Приморье стоят, мимо несётся авто.

Не справившись с управлением, 22-летний водитель сбивает инспектора насмерть. Три года назад парень получил водительские права, за последний год у него 67 зафиксированных нарушений правил.

У меня вопрос не к водителю, а к тем, кто выдал ему водительское удостоверение. К тем, кто не придумал закона, согласно которому бы за десятки нарушений ПДД лишали бы прав.

Нарушил? Оплатил 500 рублей и поехал дальше.

А давайте хоть чуть-чуть задумаемся, включим логику и ответим честно себе на вопрос: разве не очевидно, что нарушивший за год 67 раз водитель не видит в нарушении ПДД ничего плохого?

Нет, серьёзно, этого кто-то не понимает? Есть такие?

Хорошо, надеюсь все в здравом уме и всё понимают. Раз ответ очевиден, то почему такие водители — на дорогах?

Куда ни плюнь, как ни посмотришь на громкое ПДД, так у виновного в прошлом — куча штрафов, лишение за пьянку. Ни одного не припомню такого, чтобы был примерным водителем, а потом кого-нибудь сбил на переходе или проехал на красный свет.

Водитель с видео — вы только не удивляйтесь! — не арестован. Говорит, его подрезал другой автомобиль, он уклонялся и нечаянно влетел в инспектора, ехав до этого 70 км/час.

Может, пора уже что-то делать с этим? Или всем срать на обычных законопослушных людей?

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