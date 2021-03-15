Байден поручил создать рабочую группу по внесению поправок в Библию

15.03.2021, 19:31, Разное

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Президент США Джо Байден подписал указ о создании рабочей группы по внесению поправок в Библию – поводом для этого стали сегодняшние гомофобные высказывания Конгрегации доктрины веры Ватикана.

В заявлении, которое распространил Белый дом, говорится о недопустимости «распространения устаревшего и оскорбительного понятия о браке, как о союзе мужчины и женщины». Подобную деятельность глава государства назвал «религиозным экстремизмом» со стороны Ватикана и пригрозил ему санкциями.

– Не существует брака, как союза мужчины и женщины, поскольку не существует больше самих репрессивных понятий мужчины и женщины. Мы – те, кем мы себя определили. Соединённые Штаты проявляют намерение и подтверждают полномочия американского народа инициировать изменения в популярную религиозную литературу, в данном случае библию, с целью не допустить больше высказывания вслух в нашей стране, в Европе или в любой точке мира таких же агрессивных, дегуманизирующих и недопустимых в обществе согласия мнений, как то, которое было высказано сегодня Ватиканом к возмущению всего мира, – говорится в сообщении.

Ожидается, что итоговый вид и содержание главной книги христиан определят методом Национального опроса среди граждан США, который должен состояться к концу году. Планируется исключить из неё устаревшие или неприемлемые тезисы, включая применение языка ненависти или устаревших и дискриминационных терминов, таких как “мать” или “отец”.

Также книга станет более инклюзивной за счёт введения новых персонажей и корректировки “бэкграунда” старых.

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