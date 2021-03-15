Мнение: Коммунисты-пацифисты, поддержка борзасосов Россией и кровавый британский режим

15.03.2021, 19:22, Разное

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1. В мире насчитывается сейчас около 50 тысяч гуттеритов. Если вкратце и упрощённо, то это протестанты, которые придерживаются пацифизма и принципа общего имущества. Начиная с 16-го века гуттериты вынуждены были постоянно перебираться из страны в страну. Вначале их везде привечали, так как они законопослушны и трудолюбивы, однако в итоге неизменно начиналась какая-нибудь война, в ходе которой местные власти пытались призвать гуттеритов на военную службу. Иногда им предлагали альтернативную службу — пожарными, лесниками — но обычно они всё равно уезжали. Российскую Империю гуттериты покинули в конце 19-го века, во время введения закона о всеобщей воинской повинности. К настоящему времени большая часть гуттеритов осела в Канаде, также много общин расположено в США.

У гуттеритов нет личного имущества — они живут коммунами. Коммуна зарабатывает деньги при помощи сельского хозяйства или небольших мастерских, после чего тратит их на общие нужды. Ещё в 1950-е годы рождаемость у гуттеритов была весьма высока, однако сейчас она упала вдвое, в среднем до 5 детей на семью. Возможно, одна из причин обвала рождаемости в том, что гуттериты не отрицают подобно амишам новые технологии.

Лично я уважаю людей, которые твёрдо отстаивают свои убеждения — если, конечно же, в этих принципах нет ничего человеконенавистнического. К слову, сейчас Геннадий Зюганов предложил ввести повышенный налог на «подозрительно богатых». Такого рода популизм некрасив.

Согласно идеологии КПРФ, частной собственности быть не должно, работать надо всем вместе, на общий карман. Российские коммунисты вызывали бы куда как больше уважения, если бы не продвигали интересы хищников-миллиардеров, а организовывали коммуны для совместного труда. Пример гуттеритов (да и не только их) показывает, что коммуны из честных трудолюбивых людей чувствуют себя при капитализме великолепно.

2. Дискуссионная реплика от читательницы angelatriks, с которой многие наверняка не согласятся. Она считает, что россиянам выгоднее не осуждать, а наоборот, поддерживать американских борцов за социальную справедливость:

https://olegmakarenko.ru/2089930.html?thread=794359754#t794359754

Я сейчас открою тайну, от которой бомбанёт добрую половину здесь присутствующих. Суть в том, что простой русский человек весьма ошибочно поддерживает простого белого американца в его борьбе за права, наивно, по-братски, по-советски предполагая, что наверное этот самый простой белый американец ему брат-сват и терпит ужас и унижение в своей чудовищной стране. Но это не так.

Удивительным является то, что консервативно настроенные русские, приехавшие в США, очень быстро встают на сторону чернокожих активистов. Думаете, дело в промывании мозгов? Но нет. Дело в том, что солидарность простого русского парня натыкается на жестокий факт того, что он — это не белый американец, а с точки зрения белого американца — человек четвертого сорта. На первом месте идут белые американцы. Им легче всего найти работу, поступить в вуз. На втором — местные чернокожие, они могут годами сидеть на пособии, а поступление в хороший вуз им принесут на блюдечке, эта каста обласкана социальными законами и квотами. На третьем — азиаты и мексиканцы, те из них что готовы гастарбайтить по 16 часов в сутки за копейки и спать на полу, их активно берут на работу белые американцы, с ними дружат чернокожие, нанимая их постричь газон. И только на четвертом месте — немытые, варвары из России, ленивые, пассивные и не способные к мотивации, грязь под ногтями, из страны водки и белых медведей, которая изредка, каким-то непонятным чудом изобретает вакцины и летает в космос.

Мозги американцев промыты очень хорошо. Поэтому, внезапно осознав своё горестное положение во всей этой пищевой цепочке, русские встают на сторону чернокожих активистов, ведь сами они по приезду попадают в касту угнетаемого класса. Мне, смотря на всё это безобразие, хочется сказать прямо — эй, ребята, хватит поддерживать белых американцев. Им на нас наплевать, они нас в грош не ставят, мы для них — немытые варвары. Пусть их гнобит угнетаемый класс. Нам бы их за компанию тоже гнобить. Советский Союз поступал КРАЙНЕ ПРАВИЛЬНО поддерживая чернокожих направо и налево, обучая их, приглашая их на концерты и выступления, в вузы на Олимпиады и соревнования. СССР поддерживал борьбу за права женщин, ведь женщина тоже человек и долой кухонное рабство. Был даже наш ламповый марксистский феминизм, ни разу не радикальный, очень мягкий и ламповый — без всякого фемобесия, небритых подмышек и долой всех мужиков. А белому американцу на нас наплевать, он нас в грош не ставит.

3. Отвратительные кадры. Приспешник никак не желающего расставаться со властью правителя сильно ударил женщину, которая случайно встала у него на пути. Ничто не мешало псу режима сделать шаг в сторону и обойти замешкавшуюся даму, однако он решил, что ударить будет правильнее и веселее:

https://9gag.com/gag/agBn8NW

Казалось бы, при чём тут двойные стандарты…