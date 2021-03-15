Мнение: Россия – горизонтальная, а доходы вертикальные!

15.03.2021, 19:18, Разное

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Объясняем, почему не преуспели в борьбе за новые ценности защитники меньшинств и борцы с коррупцией несмотря на гранты до 500 тысяч евро от своих спонсоров?

Давно известная мудрость: «Не можешь побороть зло, так возглавь его». Похоже, что сегодня этот тезис, по-своему планируют переосмыслить и применить на себя нынешние борцы с коррупцией и за права разного рода меньшинств, ЛГБТ и прочих. И по-настоящему громким скандалом, по крайней мере в среде разного рода прозападных активистов, может обернуться деятельность Интернет издания «7х7 – Горизонтальная Россия». Слышали про такое? Вот и я почти ничего не знал. Но до тех пор, пока его бывшие сотрудники «горизонтальной России», разочарованные огромной разницей между тиражируемых идеалах и грустной реальностью, не стали публиковать в сети и просто делиться с журналистами данными о том, какие деньги поступают на их финансирование, а как затем тратятся.

Отметим, что разоблачителями (по крайней мере на данном этапе)в конфликте выступают совсем не силовики или официальные, а потому подконтрольные кремлю СМИ. Нет – нет, первые обвинения в адрес владельцев оппозиционных информационных площадок звучат как раз из уст бывших сотрудников, либо таких же оппозиционеров, которым удалось прикоснуться к хорошо охраняемым тайнам. Одним из таких стал юрист-правозащитник Эрнест Мезак. В среде оппозиционных активистов он известен благодаря защите интересов гражданских активистов как в столице, так и на севере страны республиках Коми и Карелии. Но затем отношения с коллегами оппозиционерами стали заметно ухудшаться, в тот момент, когда юрист решился оказать правовую помощь девушке, которой грязно домогался топ-менеджер проекта «7х7» Павел Андреев. Это разоблачение оппозиционеры встретили в штыки. Они выпустили резкое заявление, в котором сначала опровергли саму возможность возникновения подобного. Так как потерпевшая якобы не находится в зависимости от обвиненного в сексуальной агрессии.

Впрочем, на поверку оказалось, что ситуация все же бросает тень на светлый облик оппозиционного деятеля. Для проверки изложенных фактов был привлечен Фонд имени Генриха Белля. Но первым делом сама же правозащитная организация, попыталась надавать на жертву, а затем уже, когда скрывать очевидное стало бесполезно, то Павел Андреев был вынужден публично принести извинения, а фонд перестал сотрудничать с оппозиционным СМИ.

Но история с домогательствами была лишь началом этой истории. Юрист Мезак, не постеснявшийся озвучить обвинения против оппозиционеров начал получать информацию, которая компрометирует деятельность оппозиционного СМИ куда сильнее, чем сексульный скандал. По крайней мере в глазах Россиян. Так как речь шла о многомиллионных поступлениях на счета «7х7» и их бездарном использовании, граничащим как минимум с растратой, а то может быть и самым настоящим с хищением.

Итак, стоит процитировать сколько разных поступлений получили структуры Павла Андреева За минувшие несколько лет:

«В распоряжении БНК оказались копии договоров, которые свидетельствуют о том, что структуры Павла Андреева практикуют получение еврогрантов с 2016 года, а не с 2018-го – как следовало из документов, опубликованных ранее в телеграм-каналах.

Так, помимо вознаграждения в 553 000 евро от Европейского союза, на счета ООО «Новые региональные медиа» с 2016 года американская компания IREX перечислила 129732 доллара и 326309 евро, для ООО «Редакция семь на семь» – 142318 долларов и 66734 евро. Другой иностранной структурой, ведущей дела с Андреевым, является литовская «РусийосХоризонтай», которая перечислила ООО «Новые региональные медиа» 50 тыс. евро и 19 тыс. долларов, для ООО «Редакция семь на семь» – 525 тыс. долларов и 211364 евро, для ИП Леонида Зильберга – 25,5 тыс. евро», – такие данные приводит информационное агентство БНК.

Для Интернет издания, работающего в регионах, это огромные, практически фантастические суммы. Имея столь масштабные финансовые потоки можно было бы ожидать от проектов всероссийской известности, большой посещаемости. Но нет, следующая иллюстрация наглядно показывает сколь неэффективно было израсходованы западные гранты.

Посещаемость ресурса к декабрю 2020 года снизилась до отметки 4,3 тысячи за целый месяц. Что для полноценного СМИ, равносильно статистической погрешности. Но в самые острые месяцы пандемии, когда пользователи сидели по домам, а следовательно в сети, максимальный интерес пользователей достиг отметки в 700 тысяч человек за целый месяц, или примерно 20-25 тысяч в день. Но при этом глубина изучения сайта составила всего 1,88. Что это значит – средний пользователь, оказавшийся на ресурсе 7х7 просмотрел менее двух страниц! А затем просто покинул сайт. Два клика, как раз столько хватает, чтобы попасть на сайт, пройти на искомую ссылку, а потом уйти. Но это означает, что визиты были разовыми. Посетители заходили на сайт, и практически его не изучали. Размещенная информация их не привлекала. Либо можно предположить, что просмотры банально были накручены ботами.

Если допустить, что это правда, то все встает на свои места. Учредитель издания Леонид Зильберг и директором Павел Андреев могли просто присваивать себе финансовые средства от иностранных инвесторов, а также доходов от рекламы и донаты. Да-да несмотря на огромные поступления и отсутствие результата оппозиционеры не гнушались просить донатики от пользователей. Рядовым сотрудникам могли доставаться сущие крохи от этих средств, а многие активисты и вовсе трудились на голом энтузиазме и вере в светлое будущее, даже не зная каким деньгами проворачивают их руководители и друзья по оппозиции.

К слову для самого ЭрнестаМезака сделавшего достоянием общественности эту схему финансирования история окончилась плохо. Ему пришлось покинуть правозащитную организацию «Общественный вердикт», также живущую частично на гранты. Директор фонда расторгла с ним контракт. При этом юристу теперь приходится за свой счет оказывать правовую помощь своим подзащитным из числа оппозиционных активистов. Других защитников фонд им не предоставил. Проще говоря еще одна демонстрация, того что активисты и просто случайные люди с оппозиционными взглядами нужны профессиональным несистемным политикам и их спонсорам лишь до поры до времени. Прийти на оппозиционный митинг, подставиться под дубинки полиции, после того, как их на какое-то необдуманное действие подтолкнули профессиональные провокаторы, а потом оказаться на скамье подсудимых. Но кураторам нужны не юристы, а красивая картинка и исковерканные судьбы. Поэтому такие оппозиционеры как Эрнест Мезак в данном деле исключения из правил. В то время как профессиональные борцы с коррупцией так громко кричат о нарушениях, как реальных, так и выдуманных, скорее потому, что не они распиливают эти бюджеты.

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