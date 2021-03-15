Личное: “Он популярный блогер”

15.03.2021, 19:16, Разное

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dashaarthaus

Здраствуйте, уважаемая Эволюция!

Очень надеюсь, что мне повезёт попасть к Вам на разбор.

Мне 30 лет, один раз была замужем официально и один раз неофициально, детей нет. Текущим отношениям 9 месяцев. Стали жить вместе через две недели после начала отношений, а на новый год В. позвал меня замуж.

С В. я знакома ещё с первого курса университета – мы общались в одной компании. Потом наши пути разошлись, но из-за общих знакомых мы иногда (раз в несколько лет)пересекались. В. – яркий, харизматичный – у него широчайший круг друзей, что связано с его профессией (журналист), также он популярный блогер.

9 месяцев назад мы пересеклись в одной компании. Я не ожидала его увидеть, и не была уверена, что он вообще меня помнит. Когда он стал недвусмысленно проявлять внимание, я обрадовалась возможности более близкого общения и сама не заметила, как оказалась у него дома.

Я бы решила, что подобные инциденты в порядке вещей для него – яркий симпатичный мужчина водит к себе приглянувшихся дев и я пополнила собой их ряды, но его жилище выглядело крайне не презентабельно. Я бы даже сказала, что среднестатистическая женщина в такой обстановке не согласилась бы на близость. Поэтому я пришла к выводу, что могла действительно ему понравиться, хоть всё и произошло очень быстро.

Через неделю В., признался в любви. Зачем-то уточнил, что это третий раз в его жизни. Говорил, что то что я нахожусь у него дома – исключительно редкий случай. Говорил, что у него мурашки от меня и что он не думал, что такое можно ипытывать в его возрасте. Ещё через неделю В. позвал к себе жить. Я очень обрадовалась, что он мне такое предложил, но сказала, что подумаю.

В итоге мне надоело жить на два дома и я переехала. Вскоре В. снял квартиру в которой мы живём сейчас. В. полностью оплачивает аренду. Я не стала тут с ним спорить: всё равно я гораздо меньше, чем он зарабатываю и он со мной этот вопрос вообще не обсуждал.

Я пыталась материально вложиться в ремонт, но он всё вернул. Когда делаю что-то по дому – ему всё равно. Готовим по очереди. Часто говорит, что любит; встречает у метро, если я поздно возвращаюсь; спрашивает, чем помочь. Также как и я, он хочет ребёнка.

Я радовалась всей этой динамике и тому, что у меня такой замечательный мужчина. Но сейчас меня мучают некоторые вещи. Больше всего сейчас меня мучает ревность.

Как я уже говорила, В. популярн в интернете. Если раньше в фокусе его внимания была я, то сейчас в своём блоге он описывает свои положительные впечатления о сексуальности других женщин. Конечно, он ещё пишет о политике и разных общественных событиях, шутит на разные темы.

Не думаю, что мне грозят реальные измены. Но мне становится не очень хорошо, когда я наблюдаю, как он ведёт себя так, будто он свободный самец. К тому же его знакомые такое поведение считают нормой.

Я, вроде как, не в праве лезть в то, что он пишет в своём блоге о своей жизни. В. по крайней мере, оставляет мне достаточно свободы в плане личного пространства, но я ею не пользуюсь. При этом меня коробит, когда читаю, как он выражает восхищение в адрес кого-то, кого я даже не знаю.

В итоге я задала следующий вопрос, отсылающий к его недавнему посту: – У кого глаза искрятся сексуальностью?

– У кота. Д., я тебя забаню если ты продолжишь докапываться ко мне за шитпостинг.

Подобных постов раньше не было. Раньше он размещал там наши совместные селфи. Что случилось? Моя СЗ упала? Я надоела? Слишком лезу в голову? Это корона-кровопийца и чёрный чемодан, чтобы снизить ценность его вложений? Какой прогноз?