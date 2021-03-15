Попрошаек обяжут установить кассовые аппараты

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15.03.2021, 19:11, Разное
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Федеральная налоговая служба отправила на рассмотрение парламента проект поправок к Налоговому кодексу.

В ведомстве предлагают расширить список лиц и виды доходов, подлежащих обязательному налогообложению. В качестве одной из упомянутых категорий граждан в документе названы люди, собирающие милостыню.

В ФНС предложили предоставить таким лицам право выбора. Они могут зарегистрироваться как самозанятые или стать индивидуальными предпринимателями. Кроме этого, их обяжут использовать кассовые аппараты и выдавать чеки жертвователям.

– Мы столкнулись с ситуацией, когда мимо бюджета идут миллиарды рублей. На что они тратятся никто не знает, а вдруг на финансирование терроризма или пропаганду нетрадиционных ценностей. Мы уже не говорим о том, что это просто непорядочно в отношение честного бизнеса, который добросовестно платит налоги и оказывает услуги. С вводом кассовых аппаратов мы сможем ликвидировать диспропорцию и восстановить справедливость, – заявил глава ФНС Даниил Егоров.

Кассовые аппараты попрошайкам надлежит закупить и зарегистрировать в налоговой службе до 1 мая.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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