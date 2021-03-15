Зеленский открыл посольства Украины в Киеве

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15.03.2021, 19:06, Новости дня
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который позволит создать в Киеве так называемые дистанционные посольства страны. Как поясняется, посольства будут физически находиться на территории Украины и обеспечивать присутствие страны в другом государстве дистанционно.

Как отметил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, нововведения о заграничных дипломатических учреждениях позволят Киеву «оптимизировать управление и сделать посольства более мобильными, эффективными и экономичными для налогоплательщиков», информирует «Страна.ua».

По его словам, одним из ключевых нововведений является создание нового формата послов с резиденцией в Киеве. «Отныне мы сможем создавать посольства Украины за границей с резиденцией в Киеве. То есть посольство физически будет находится в Украине и обеспечивать присутствие нашего государства в иностранной стране дистанционно. В эру тотального онлайна такое учреждение может выполнять практически все те же функции, что и физически расположенное в стране пребывания», – считает Кулеба.

Он добавил, что такой формат дистанционного представительства успешно функционирует во многих зарубежных странах, в том числе и в Евросоюзе, и Украина начинает «воплощать этот передовой опыт как дополнение к традиционным форматам дипломатического присутствия».

В то же время тех дипломатов, которые изъявят желание остаться за рубежом, переведут на компактный формат работы «1 посол + 2 дипломата».

«Нововведения позволяют уже сегодня на практике расширять географию присутствия Украины в мире со значительной экономией денег налогоплательщиков. Больше присутствия – больше возможностей для Украинского государства, украинского бизнеса и граждан», – подытожил министр.



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