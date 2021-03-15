Дело о продаже карт Генштаба поступило в суд Петербурга

15.03.2021, 19:06, Новости дня

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В Санкт-Петербургский городской суд с грифом «Совершено секретно» поступило дело в отношении сотрудника петербургского филиала «Центра геодезии» Владимира Грабовского, обвиняемого в передаче карт Генштаба.

«Санкт-Петербургский городской суд зарегистрировал уголовное дело в отношении Владимира Грабовского, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.283 УК РФ («Разглашение сведений, составляющих государственную тайну»). К производству уголовное дело пока не принято. Материалы дела с грифом «Совершенно секретно» переданы судье», – сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

В мае 2018 года петербургский историк и кладоискатель Антон Коломицын купил за 9 тыс. рублей диск с топографическими картами Генштаба 1960-1970-х годов. Позже выяснилось, что карты представляют государственную тайну, было возбуждено уголовное дело. В январе 2020 года Коломицын был задержан и отпущен под подписку о невыезде. В феврале его объявили в розыск из-за неявки к следователю для проведения следственных действий. Сообщалось, что мужчина выехал в Нидерланды и был объявлен в международный розыск.