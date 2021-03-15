«Нату» пустили по пятому кругу

15.03.2021, 19:08, Новости

Теги: Бюджет, Общество, Туризм

Рыбинский МАУ «Туристко-информационный центр» в пятый раз объявил аукцион на «покупку объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность – пассажирского судна».

Предыдущие торги были объявлены 6 марта и закончились сегодня утром – никто из продавцов с предложением требуемого теплохода не заявился.

Как и ранее, муниципальное автономное учреждение в качестве обоснования цены ссылается на некое «коммерческое предложение исх. № 88 от 30.01.2021 на сумму» 7 млн рублей (еще 2 млн рублей администрация Рыбинска готова выделить из городского бюджета на его ремонт и освидетельствование).

Передача теплохода покупателю должна осуществляется в месте его хранения (стоянки) у продавца в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней после подписания контракта.

В конкурсной документации МАУ «ТИЦ» сказано, что судно должно быть построено не ранее 1959 года и не позже 2006. У него должна быть надстройка с двумя изолированными салонами.

Размеры теплохода:

длина – не более 43 м. и не менее 41 м;

ширина – не менее 6 м. и не более 8 м;

осадка максимальная – не менее 1,5 м;

осадка минимальная – не менее 1,0 м.

Пассажировместимость не менее 50 человек и автономность плавания – не менее 2 суток.

Напомним, на разных интернет-ресурсах уже давно продают подобное плавучее средство с аналогичными характеристиками:

Теплоход «Ната» (ранее ОМ-161).

№ проекта 780-03-1570.

Год и место постройки: 1962 г. Бор

Водоизмещение полное: 177,6 т.

Габаритные размеры: длина – 42,5 ширина – 7,12.

Главные двигатели: ЯМЗ-238, 2 шт. по 150 л.с. (установка 2006 г.)

Вспомогательный двигатель: Д-243 30 квт.

Замена подводной части 2008 г.

3 гальюна, баня-сауна, душ.

Кап. ремонт Д.Р.К. октябрь 2011 г.

Плановое освидетельствование 2016 г.

Проведено категорирование, неуязвимость.

Цена договорная.