 

В РФ стартовали продажи новой версии Bentley Bentayga

15.03.2021, 19:02, Новости дня
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В РФ начались продажи обновленного кроссовера Bentley Bentayga.

Предложенная модификация отличается матричной радиаторной решеткой, светодиодной оптикой и другими особенностями. Кроме того, данный экземпляр обладает широкой крышкой багажника, где установили дополнительные фонари. На рынке кроссовер Bentley Bentayga появится с двумя оттенками кузова Viridian и Patina.

Под капотом кроссовера установлен турбированный двигатель с мощностью 550 л.с. С такими характеристиками разгон до 100 км в час достигается за 4,5 секунд. Кроме того, новинка получила предельную скорость 290 км в час. Остальные особенности и преимущества кроссовера объявят после поступления к местным дилерам в России.



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