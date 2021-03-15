 

Audi начала продажи в РФ обновленной Audi Q5

15.03.2021, 19:02, Новости дня
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Немецкая компания Audi анонсировала прием заказов на обновленную версию паркетника Audi Q5 для российского рынка.

Также местные дилеры начнут реализацию спортивного исполнения SQ5. Начальная стоимость немецкого кроссовера составит 4,14 млн рублей, тогда как спортивный экземпляр доступен от 5,8 млн рублей. Напомним, актуальное поколение доступно в продаже с лета прошлого года. Новая модель получила стильную светодиодную оптику, улучшенную решетку радиатора, а также задние фонари и видоизмененный диффузор.

Салон выгодно отличается 10,1-дюймовым экраном мультимедийного комплекса, а также 12,3-дюймовой виртуальной приборной панелью. Под капотом кроссовера Q5 для российского рынка установили 2-литровый бензиновый агрегат, который выдает 249 л.с. мощности.



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