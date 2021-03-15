 

Toyota прекратила прием заказов на актуальный Land Cruiser 200 в Японии

15.03.2021, 19:02, Новости дня
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Японский автомобильный бренд Toyota анонсировал завершение заказов на актуальное поколение внедорожника Toyota Land Cruiser 200 на местном рынке.

В свою очередь, модель в ближайшее время снимут с производства с целью последующего перехода на версию Land Cruiser 300. Официальная презентация нового внедорожника состоится уже в мае. Напомним, уже в следующем месяце начнут принимать заказы на обновленную модель, однако спустя месяц Land Cruiser 300 поступит к местным дилерам.

Кроме того, новый внедорожник ранее неоднократно удавалось обнаружить во время тестовых испытаний на местных дорогах. Пока точные характеристики остаются неизвестными, но есть сведения, что автомобиль получит гибридную силовую установку с отдачей свыше 480 л.с.



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