Мнение: Фантомные боли украинского Генштаба

15.03.2021, 18:58, Разное

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О планах Генштаба ВСУ захватить аэродромы в Крыму в марте 2014-го года.

Фантомные боли украинского Генштаба

В Киеве всё еще ищут виновных в потере Крыма

Бывший первый заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Назаров, который находился на территории Крыма во время Русской Весны, сообщил в интервью, что в марте 2014 года Генштаб ВСУ в качестве реакции на распад украинской группировки в Крыму планировал осуществить экстренный план взятия под контроль ключевых аэродромов и военных объектов, чтобы помешать их переходу под контроль российских военных и крымских ополченцев.

План был такой: «Первый эшелон – это были высокомобильные десантные войска. Они должны были с нескольких аэродромов – Днепр, Львов, Озерное загрузиться на Ил-76 и АН-26. Вертолетам была поставлена задача доставить командование сухопутных войск. Подразделения должны были прибыть на аэродромы, приближенные к Крыму: Кульбакино Николаевской области, Мелитополь, Херсон. И уже оттуда должны кувыркаться на территорию Крыма, на аэродромы Саки, Бельбек, Кировск, Джанкой. И второй эшелон – сухопутный – должен был двигаться по перешейкам, брать их под контроль». Но, по словам Назарова, план не был приведен в действие, потому что начальник Генштаба ВСУ Куцин «не хотел обострять» и отменил его, фактически заблокировав проведение операции.

Разумеется, стоит сразу отметить, что подобные откровения являются сезонными и появляются аккурат к очередной годовщине Крымского референдума и воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Это одно из проявлений «борьбы за Крым» с попутным поиском причастных, ответственных и виноватых в потере Крыма и Севастополя Украиной. Фигура Назарова тут отнюдь не нова, так как он периодически выступает с разоблачениями действий своих бывших начальников и сослуживцев. Например, он очень долго носился с поиском ответственных за сбитый ополченцами Ил-76 с десантниками под Луганском. Так и тут, фактически, Назаров намекает на то, что у «патриотических генералов был рабочий план», выполнению которого помешали Куцин и ряд других лиц, которые фактически саботировали его реализацию под различными предлогами.

Для чего это делается? Для того, чтобы вывести из-под ответственности реальных виновников потери Крыма – руководителей евромайдана, которые привели Украину к потере территорий и гражданской войне. Так как тема политической ответственности периодически поднимается на Украине, ее постоянно пытаются тушить обвинениями в адрес Ильина, Заманы и других генералов, которые не захотели влезать в кровавый блудняк с использованием армии против гражданского населения. Как правило, эти обвинения разбиваются о рифы рассмотрения сценариев «борьбы за Крым».

Стоит отметить, что аэродром в Симферополе к началу марта уже контролировался российскими военными и ополченцами. Значительная часть воинских частей, включая штаб ВМСУ, были блокированы. Севастопольский «Беркут» уже перешел на сторону Русской Весны, а Симферопольский закрылся на базе и отказывался выполнять приказы из Киева (за это надо сказать «спасибо» тем, кто ставил «Беркут» на колени и призывал к расправе над ним). Как известно, Турчинов в те дни пытался устно по телефону вынудить военных применять оружие на поражение для защиты своих воинских частей, но внятной реакции добиться не мог, потому что часть военных негативно восприняла государственный переворот в Киеве, а другая не хотела брать на себя ответственность за выполнение преступных приказов, которые могли привести к кровопролитию. Поэтому фактическое разоружение 20-тысячной украинской группировки в Крыму прошло практически бескровно.

Более того, сам Назаров в своем интервью отмечает, что МВД, СБУ, пограничная служба и другие силовики фактически не выполняли поступавшие из Киева приказы. В силу подобных настроений «защитников Украины», нет ничего удивительного в том, что план Генштаба ВСУ, на который ссылается Назаров, подразумевал действия с опорой на присланные части, а не те, которые уже были развернуты в Крыму. То есть сам Генштаб ВСУ признает, что удержать ситуацию силами тех войск, которые были развернуты в Крыму, уже на начало марта было невозможно, и требовались «карательные части», которые должны были вместо крымских частей взять под контроль ключевые объекты. Для этого предполагалось использовать аэромобильные бригады, которые вместо Крыма в марте 2014 года уже в апреле-мая поедут давить восстание на Донбассе.

Тут стоит отметить, что сами аэромобильные бригады находились на начало марта не в лучшем состоянии. Можно вспомнить, что имелись серьезные проблемы с выходом частей из районов постоянной дислокации, наблюдалась сдача техники и оружия ополченцам под Славянском, массовое дезертирство и переход на сторону ополченцев. Для того, чтобы очистить части от нелояльных офицеров, хунте потребовалось еще несколько месяцев. На начало марта 2014-го года боеготовность аэромобильных частей к решению подобных задач представляется сомнительной. Собственно, можно далеко не ходить и вспомнить, что аналогичным образом предполагалось использовать в Симферополе «Альфу» СБУ, которая должна была привести к покорности симферопольский «Беркут». Эта операция также сорвалась, хотя предполагала задействовать куда как меньше людей для более локальных действий. Более того, многие сотрудники «Альфы» СБУ позднее уехали на территории России из-за преследований, развернутых против них по делу о расстреле евромайдана.

Причины этих проблем несколько ранее озвучивал сам Турчинов, ссылаясь на то, что более 90% сотрудников крымского СБУ перешло на сторону России. Среди сотрудников МВД Украины таких было 99%. Среди военнослужащих ВСУ и ВМСУ более 70%. Вполне естественно, что крымская группировка Украины начала коллапсировать практически сразу после ввода российских войск. Такому отношению, конечно же, способствовали как государственный переворот в Киеве, так и анонсированные хунтой меры по дискриминации русского языка и русскоязычного населения (что было впоследствии реализовано при Порошенко и Зеленском). И ведь эти проблемы не ограничивались Крымом, а были типовыми для силовых структур и воинских частей на Юго-Востоке Украины.

Остается лишь вопрос наличия/отсутствия планов действий. Турчинов заявляет, что адмирал Ильин и Генштаб ВСУ никаких планов не имели и не предоставляли, что позволяет ему уклоняться от ответственности и обвинять военных в предательстве или преступной бездеятельности. Военные, в свою очередь, обвиняют Турчинова или отдельных генералов, которые имели на руках те или иные планы действий, но по тем или иным причинам не привели их в действие. По сути, это поиск стрелочника, который продолжается вот уже 7 лет под трескотню про «борьбу за Крым», «Крымскую платформу» и прочий горячечный бред, порожденный евромайданом. Участники этой жаркой дискуссии бояться сказать главное – если бы не евромайдан и организованный его заправилами массовый расстрел людей в Киеве, украинская группировка в Крыму стояла бы до сих пор в местах своей постоянной дислокации, и никаких планов по отправке аэромобильных бригад на «мирно спящие аэродромы» не потребовалось бы.

Молчат и о причинах массового перехода военных и силовиков на сторону России. А это, в первую очередь, была русофобия новой украинской власти и сам факт государственного переворота со свержением законной власти, который полностью деморализовал украинские войска и силовые структуры в Крыму, а также в ряде областей Украины, причем в Киеве прекрасно знали, что еще в декабре 2013-го года власти Крыма от «регионалов» озвучивали угрозу выхода Крыма из состава Украины в случае государственного переворота (ее озвучивал спикер Верховного Совета АРК Константинов), но все равно пошли на гос. переворот, так как их, конечно, интересовала власть, а не Крым. Причем, что забавно, Аксенов в начале марта 2014-го года на эфире у Шустера заявил, что они с Константиновым ждали звонка из Киева с попытками договориться, но им никто не позвонил и договариваться с ними не стал, что также наглядно свидетельствует, что вопрос утраты Украиной Крыма и Севастополя является прежде всего вопросом политическим, а не военным.

Специально для ИА "АСД"

https://asd.news/articles/ukraina/fantomnye-boli-ukrainskogo-genshtaba/ – цинк

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