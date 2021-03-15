 

Во Львовской области засыпало песком экскаватор, погиб водитель – ГСЧС

15.03.2021, 18:56, Новости дня
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Во Львовской области 15 марта на песчаном карьере погиб водитель экскаватора. Об этом сообщил пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели получили информацию о том, что в селе Тростянец Стрыйского района во время проведения работ на песчаном карьере произошел оползень, песком засыпало экскаватор с водителем.

ГСЧС привлекла к спасательным работам восемь человек и три единицы техники. В 16.30 тело погибшего водителя деблокировали, отметили в релизе.

Фото: lv.dsns.gov.ua

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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