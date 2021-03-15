В Киеве с 22 марта начнут делать прививки от коронавируса людям старше 80 лет

15.03.2021, 18:56, Новости дня

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В Киеве с 22 марта должны заработать пункты прививок, где будут вакцинировать людей старше 80 лет. Об этом hromadske рассказал региональный координатор вакцинации в городе Киеве Василий Животенюк.

“С завтрашнего дня работники, которые будут вакцинировать людей в пунктах прививок, пойдут на обучение. Через неделю в первые пункты поступит вакцина для прививок людей 80 лет и старше. Параллельно будут работать мобильные бригады, которые будут вакцинировать медработников”, – рассказал Животенюк.

Он также отметил, что сейчас в Киеве работает 12 мобильных бригад, которые делают прививки против коронавируса. Такое количество Животенюк назвал максимальным.

Через два-три дня, по его прогнозам, эти мобильные бригады должны будут прививать всех желающих врачей из коммунальных заведений Киева.

Вакцинация от коронавируса в Украине началась 24 февраля. В стране зарегистрировали три вакцины от коронавируса – Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech и Sinovac Biotech, но пока вакцинируют только препаратом Covishield (500 тыс. доз этой вакцины доставили в прошлом месяце).

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) планируют охватить вакцинацией.

1 марта министр здравоохранения Максим Степанов подтвердил, что часть вакцин выбрасывают – раскрытый флакон можно хранить не более шести часов и, если за это время не успели использовать все 10 доз, оставшиеся утилизируют. Министр внес изменения в план вакцинации, чтобы дозы из открытых флаконов, от которых отказались медики, могли использовать для прививок публичным лицам и популяризации вакцинации.

По состоянию на 15 марта привито, по данным Минздрава, 53 155 украинцев, за последние сутки – 2018. В ведомстве отметили, что ни один житель страны еще не получил полагающиеся две дозы вакцины.

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