 

Каминская рассказала, под каким именем начнет сольную карьеру

15.03.2021, 18:56, Новости дня
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Бывшая солистка украинской группы “НеАнгелы”, певица Слава Каминская 15 марта в Instagram Stories, отвечая на вопросы подписчиков, сообщила, что сольную карьеру будет строить под именем и фамилией, которые записаны в ее паспорте.

“Slava Kaminska”, – уточнила артистка.

Скриншот: babaslavka / Instagram

В ноябре 2020 года Каминская заявила, что мечтает начать сольную карьеру. 4 марта 2021 года она сообщила о прекращении деятельности группы “НеАнгелы”, которая была основана Никитиным в 2006 году.

Одними из самых известных композиций группы являются песни “Юра, прости”, “Ты из тех самых”, “Роман”.

Комментируя заявление Каминской, Никитин отметил, что дуэт официально прекращает работу в публичной плоскости, а его участницы начинают сольные карьеры, но будут выступать с репертуаром и под брендом “НеАнгелов” на закрытых мероприятиях.

По словам Каминской, после ухода из группы она будет петь о любви, мужчинах и отношениях.

В феврале 2021 года Каминская в интервью ведущей передачи “Світське життя” на “1+1” Кате Осадчей призналась, что официально сменила имя Ольга, которое получила при рождении, и стала Славой.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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