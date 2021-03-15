В Подмосковье мошенник оставил знакомую без машины

15.03.2021, 18:54, Разное

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Жительница поселка Селятино в окрестностях подмосковного Наро-Фоминска обратилась в полицию. Она рассказала, что ее 24-летний знакомый взял ее автомобиль. Он якобы собирался отремонтировать его. На деле – просто забрал себе. Сумму ущерба жертва мошенника оценила в 285 тысяч рублей, передает сайт “Подмосковье сегодня”. Злоумышленника задержали.