У женщин почти в два раза чаще недооценивают риск инфаркта миокарда, нежели у мужчин

15.03.2021, 18:40, Разное

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– Наши данные говорят о том, что существуют различия в том, как врачи впервые оценивают боль в грудной клетке. Вероятность того, что возможность инфаркта миокарда будет недооценена у женщин, выше. Низкий уровень ожидания инфаркта миокарда встречается и у женщин, и у мужчин, и у врачей, что ведет к высокому риску поздней диагностики и неверного диагноза, – сказала Гемма Мартинез-Надаль из Госпитальной клиники в Барселоне (Испания).

В исследовании ученые оценили, как проводили диагностику женщинам и мужчинам, которые были госпитализированы с болью в грудной клетке в Госпитальную клинику в Барселоне с 2008 по 2019 год. Они провели анализ историй болезни почти 42 тысяч человек, 42% из которых были женщинами. Средний возраст мужчин составил 59 лет, женщин – 65 лет.

Авторы исследовали первые записи врачей во время приема пациентов, и предварительные диагнозы, которые те ставили до проведения наиболее точных методов исследования (например, анализа крови).

Женщины более часто обращались за медицинской помощью с запозданием – через 12 часов и позже (в 41% случаев против 37% для мужчин). Ученые назвали эту тенденцию тревожной, поскольку инфаркт требует быстрого начала лечения сразу после появления первых симптомов.

Врачи чаще считали боль в грудной клетке следствием инфаркта миокарда, когда имели дело с пациентами-мужчинами. Электрокардиография не позволяла точно поставить диагноз 93% пациентам. В таких случаях врачи ставили предварительный диагноз острого коронарного синдрома (инфаркта или нестабильной стенокардии) у 44,5% мужчин и 39% женщин. Подозрения на инфаркт у женщин были ниже, независимо от того, насколько характерной была у них боль в груди и какое количество факторов риска у них было.

– Факторы риска вроде курения и гипертонии должны повышать подозрения в отношении ишемии сердечной мышцы. Но мы наблюдали, что женщинам с факторами риска все еще реже, чем мужчинам ставят предварительный диагноз “вероятная ишемия”, – объяснила Мартинеp-Надаль. Она добавила, что нее возник образ врача, который колеблется, является ли причина боли в груди следствием нарушений в коронарных артериях или других причин, включая тревожность скелетно-мышечные проблемы.

Неправильный диагноз при инфаркте женщинам ставили в 5% случаев, мужчинам – в 3% случаев. Ученые указывают, что женский пол – независимый фактор риска неверного первичного диагноза при инфаркте.