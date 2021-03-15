Мнение: Сын Бандеры представится медиком.

15.03.2021, 18:28, Разное

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“Представлюсь медиком, чтобы не убили в плену – боец ВСУ. Украинский военнослужащий уже думает над тем, как попадёт в плен ЛДНР. Об этом он заявил в своём Тik-Tok аккаунте, передаёт корреспондент «Донбасс Сегодня».На вопрос подписчика о том, что он будет делать, когда придётся сдаваться в плен — представится водителем или поваром, военнослужащий дал однозначный ответ.«Нет, на*уя, я буду представляться медиком, так как по Женевской конвенции медиков трогать нельзя», — заявил он.В своём профиле он обозначил, что является болельщиком футбольного клуба «Шахтар» и назвал Бандеру своим отцом. Представлюсь медиком, чтобы не убили в плену – боец ВСУ”.

Всё у этого человека может и получится, если конечно будет жив.

Хотя в принципе желать плохого любому человеку нельзя, грешно это.

Всё таки у него есть мать и отец, как минимум.

А посему у него есть уже сегодня неплохой шанс, беспроигрышный, свалить на дурку.

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