Пиппа Миддлтон стала мамой во второй раз: пол и имя ребенка

15.03.2021, 18:20, Разное

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Несколько минут назад британский HELLO! со ссылкой на источники среди членов семьи сообщил о пополнении в семье 37-летней Пиппы Миддлтон и 45-летнего Джеймса Мэттьюза. У младшей сестры Кейт Миддлтон и ее супруга родилась девочка! По данным издания, Пиппа родила малышку в понедельник, 15 марта, в 4:22 утра по местному времени. Вес девочки составляет 2900 грамм.

Уже даже известно, какое имя родители дали своей дочери: ее назвали Грейс Элизабет Джейн. Фанаты королевской семьи предположили, что второе имя ей досталось от звездной тети. Полное имя герцогини Кембриджской звучит так: Кейт Элизабет Миддлтон.

Мама и малышка чувствуют себя хорошо. С ней все отлично, и все невероятно счастливы,

— рассказал инсайдер о состоянии Пиппы.

Напомним, о том, что Пиппа Миддлтон и Джеймс Мэттьюс ждут на свет появления второго ребенка, СМИ объявили в середине декабря. Сестра Кейт Миддлтон никак не комментировала подобные новости и за все жто время лишь пару раз появлялась на улицах Лондона. Но в последний раз, когда ее видели папарацци (а это было около двух недель назад), трудно было не заметить окрулившийся живот даже под теплой курткой.

О своей помолвке Пиппа и Джеймс объявили меньше чем через год после начала отношений, а решение жить вместе пара приняла и вовсе два месяца спустя после первого свидания. Однако такое быстрое развитие событий связано не только с большими чувствами. В 2015-м Пиппа и Джеймс не просто начали встречаться, а возобновили свой роман. История их любви началась еще в 2006-м, тогда они впервые встретились во время отдыха на Сен-Барте. В тот момент Джеймс не обратил на свою будущую невесту никакого внимания, так как переживал расставание с другой девушкой и был настроен на развитие собственного бизнеса. Встречаться они начали в 2012-м, но роман продлился всего несколько месяцев – Пиппа и Джеймс не смогли устранить разногласия и расстались. После этого Пиппа почти сразу увлеклась другим – биржевым маклером Нико Джексоном. Через год, в 2014-м, СМИ написали об их помолвке, но до свадьбы дело так и не дошло. В 2015-м пара объявила о расставании, и Пиппа вернулась в Джеймсу.

В мае 2017-го состоялась свадьба пары, а в октябре 2018-го Пиппа и Джеймс впервые стали родителями – у них родился сын Артур.