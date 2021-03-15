 

Казахстан назвал сроки перехода переход на латиницу в школах

15.03.2021, 18:16, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Казахстан намерен начать поэтапное внедрение латиницы в системе 12-летнего школьного образования в 2023 году, сообщил министр образования и науки республики Асхат Аймагамбетов.

«Для развития среднего образования предусматривается поэтапный переход на 12-летнее обучение с 2023 года с внедрением латинской графики. Для этого предстоит проделать очень большую работу», – передает РИА «Новости» слова министра.

Напомним, в апреле 2017 года Назарбаев – на тот момент президент Казахстана –заявил о переходе казахского алфавита на латинскую графику. При этом президент заверил, что после перехода на латиницу в Казахстане русский язык не будет забыт Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала причины перевода казахского языка на латиницу.

В январе 2021 года пресс-служба правительства республики сообщила, что Казахстан поэтапно переведет казахский язык на латиницу до 2031 года, а не до 2025 года, как планировалось ранее.

Поосол РФ в Казахстане Александр Бородавкин назвал сложным переход Казахстана на латиницу.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.03 / Платёжный сервис PayPal покупает криптовалютный стартап

03.08 / Пандемия коронавируса ударила по многим компаниям в сфере розничных продаж

27.08 / Россия и Китай подписали меморандум о совместной лаборатории по COVID-19

17.09 / По делу о взятках в ставропольском филиале университета МВД прошло массовое увольнение

03.08 / Эксперты Белого дома говорят о новой фазе эпидемии COVID-19 в США

12.10 / ЕС продлил санкции против Петрова и Боширова

18.08 / Ученые рассказали, как защитить мозг от появления болезни Альцгеймера

14.11 / УЕФА оштрафовал киевское “Динамо” и донецкий “Шахтер”

19.02 / Прототип BMW X6 показали на шпионских снимках

24.10 / Армения заявила о сбитом азербайджанском беспилотнике

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска