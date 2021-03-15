Казахстан назвал сроки перехода переход на латиницу в школах

15.03.2021, 18:16, Новости дня

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Казахстан намерен начать поэтапное внедрение латиницы в системе 12-летнего школьного образования в 2023 году, сообщил министр образования и науки республики Асхат Аймагамбетов.

«Для развития среднего образования предусматривается поэтапный переход на 12-летнее обучение с 2023 года с внедрением латинской графики. Для этого предстоит проделать очень большую работу», – передает РИА «Новости» слова министра.

Напомним, в апреле 2017 года Назарбаев – на тот момент президент Казахстана –заявил о переходе казахского алфавита на латинскую графику. При этом президент заверил, что после перехода на латиницу в Казахстане русский язык не будет забыт Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала причины перевода казахского языка на латиницу.

В январе 2021 года пресс-служба правительства республики сообщила, что Казахстан поэтапно переведет казахский язык на латиницу до 2031 года, а не до 2025 года, как планировалось ранее.

Поосол РФ в Казахстане Александр Бородавкин назвал сложным переход Казахстана на латиницу.