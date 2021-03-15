 

Франция и Италия вслед за ФРГ объявили о приостановке использования вакцины AstraZeneca

15.03.2021, 18:16, Новости дня
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Власти Франции и Италии вслед за Германией временно приостанавливают использование препарата от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca.

Президент Франции Эмманюэль Макрон уточнил, что применение препарата приостановлено в стране до вторника.

«Европейский регулятор EMA [Европейское агентство лекарственных средств] завтра после обеда даст свое мнение по поводу использование этой вакцины. По рекомендации министра здравоохранения… было принято решение в качестве меры предосторожности приостановить использование вакцины AstraZeneca в надежде его быстро возобновить, если это позволит мнение ЕМА», – передает слова французского лидера РИА «Новости».

В понедельник использование вакцины AstraZeneca приостановила также Германия.

В минувшую субботу троих медиков госпитализировали в Норвегии с серьезными случаями образования тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca, один из медиков скончался. Днем ранее в Словакии после прививки вакциной AstraZeneca умерла 38-летняя школьная учительница.

Ряд стран, в том числе Австрия, Дания, Демократическая Республика Конго (ДРК), Исландия, Ирландия, Италия, Нидерланды и Норвегия, приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca в связи с сообщениями об обнаружении тромбов у привившихся. Аналогичные ограничения приняли в Латвии, Литве и Эстонии, Люксембурге, Республике Кипр.

Сама AstraZeneca заверила в безопасности своей вакцины от коронавируса на фоне приостановки использования препарата в ряде европейских стран. Компания подчеркнула, что по состоянию на 8 марта в ЕС и Великобритании было зафиксировано 15 случаев образования тромбоза глубоких вен и 22 случая тромбоэмболии легочной артерии у привитых. «Это гораздо меньше, чем можно было бы ожидать», – заявили в компании.

Газета ВЗГЛЯД разбирала ситуацию с вакциной от коронавируса компании AstraZeneca.



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