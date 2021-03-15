 

Telegram разместил конвертируемые облигации на 1 млрд долларов

15.03.2021, 18:16, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Telegram впервые разместил в пятницу собственные конвертируемые облигации и привлек на рынке один млрд долларов с доходностью 7% годовых, бонды размещены до 2026 года, рассказал источник на финансовом рынке.

На прошлой неделе Telegram собирал заявки на облигации, минимальный лот для участия составил 500 тыс. долларов, информирует РИА «Новости». Держатели бумаг позже будут иметь возможность конвертировать их в акции компании в случае проведения первичного размещения акций (IPO) Telegram с 10%-ным дисконтом к цене размещения акций. Организатором сбора заявок стал «ВТБ Капитал» и «Атон».

Ранее были названы самые надежные способы инвестиций на рынке. Среди рыночных инструментов самую высокую надежность имеют облигации федерального займа – ОФЗ.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.08 / Названа возможная причина утечки воздуха на МКС

28.02 / Винник: Первое мое выступление было в обществе слепых. Мама была инвалидом второй группы по зрению

01.02 / Названа цена компьютерной платформы Snapdragon 888

08.03 / Испытана сверхчувствительная камера для космической миссии «Платон»

25.06 / Диагностировать болезнь сердца можно по бактериям на языке

16.07 / Финалист «Лидеров России» назначен проректором Байкальского госуниверситета

04.08 / Трамп усомнился в заключении следствия о самоубийстве Эпштейна

16.11 / Медведчук – Зеленский и его окружение идут по пути, которым шли только нацисты

13.01 / Стало известно о планах исключить Трампа из Республиканской партии

08.02 / Школы в Сахалинской области эвакуировали из-за «минирования»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска