Telegram разместил конвертируемые облигации на 1 млрд долларов

15.03.2021, 18:16, Новости дня

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Telegram впервые разместил в пятницу собственные конвертируемые облигации и привлек на рынке один млрд долларов с доходностью 7% годовых, бонды размещены до 2026 года, рассказал источник на финансовом рынке.

На прошлой неделе Telegram собирал заявки на облигации, минимальный лот для участия составил 500 тыс. долларов, информирует РИА «Новости». Держатели бумаг позже будут иметь возможность конвертировать их в акции компании в случае проведения первичного размещения акций (IPO) Telegram с 10%-ным дисконтом к цене размещения акций. Организатором сбора заявок стал «ВТБ Капитал» и «Атон».

Ранее были названы самые надежные способы инвестиций на рынке. Среди рыночных инструментов самую высокую надежность имеют облигации федерального займа – ОФЗ.