 

Kia представила свой первый электромобиль EV6 2022 года

15.03.2021, 18:12, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Известная компания KIA официально представила новую модель электрокара EV6.

Данный экземпляр построен на новой архитектуре E-GMP. Транспортное средство получило продвинутый дисплей, который растянулся от руля до середины центральной консоли. Кроме того, под экраном установлен сенсорный блок климатической системы. В свою очередь, в компании пока не раскрывают никаких технических параметров автомобиля.

Напомним, южнокорейский бренд ранее завершил этап тестовых испытаний нового прототипа паркетника KIA Niro на немецких дорогах, однако дата его презентации пока умалчивается. Эксперты уверены, что кроссовер поступит в продажу с электрическим мотором, а также в модификации с гибридной силовой установкой.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.01 / Минфин Украины привлек в бюджет 12,3 млрд грн от продажи облигаций

19.08 / Мнения: Как воспитать в российских военных «сознание победителей»

10.03 / “Волшебно”. В сети показали, как Тина Кароль распевается перед концертом

05.03 / Главный приз Берлинале получил фильм румынского режиссера “Неудачный секс, или Сумасшедшее порно”

09.09 / Рубль снизился к доллару

17.10 / Азербайджан сообщил об уничтожении армянской установки «Град»

22.01 / В зоне ООС погиб украинский военный

19.02 / “Что я делаю на корабле, который плывет не в ту сторону?” – Гармаш может выйти из делегации в ТКГ по Донбассу

10.08 / Зеленский призвал белорусов к диалогу и отказу от уличного насилия

07.12 / France 24 – в Париже виолончелистка устроила карантинные концерты на крыше и в пустых музеях

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска