Kia представила свой первый электромобиль EV6 2022 года

15.03.2021, 18:12, Новости дня

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Известная компания KIA официально представила новую модель электрокара EV6.

Данный экземпляр построен на новой архитектуре E-GMP. Транспортное средство получило продвинутый дисплей, который растянулся от руля до середины центральной консоли. Кроме того, под экраном установлен сенсорный блок климатической системы. В свою очередь, в компании пока не раскрывают никаких технических параметров автомобиля.

Напомним, южнокорейский бренд ранее завершил этап тестовых испытаний нового прототипа паркетника KIA Niro на немецких дорогах, однако дата его презентации пока умалчивается. Эксперты уверены, что кроссовер поступит в продажу с электрическим мотором, а также в модификации с гибридной силовой установкой.